IZBORI ZA EU PARLAMENT: Srpska nacionalna manjina u Istri podržala Amsterdamsku koaliciju i Flegu

‘U Istri je sjajno biti Srbin’

Srpska nacionalna manjina Istarske županije na izborima za Europski parlament, 26. svibnja, podržat će Amsterdamsku koaliciju i nositelja njene liste Valtera Flegu, najavljeno je u utorak na konferenciji za novinare u Puli. Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Milan Rašula pohvalio je dosadašnja dostignuća Srba u Istri, od festivala srpske kulture, Svetosavske akademije, srpskog kulturnog centra do obilježavanja srpskih pravoslavnih blagdana, škole srpskog jezika te pravoslavnog vjeronauka.

“U Istri je sjajno biti Srbin, u Istri je dostojanstveno biti Srbin. Imati oko sebe ljude s kojima živimo, radimo i surađujemo. To je suživot, to je život jednih s drugima”, poručio je Rašula.

Žele Hrvatsku bez mržnje

“Iskren odnos, koji u Istri imamo sa svim manjinama, sada nadograđujemo. Podižemo naš odnos na europsku razinu jer će se u Bruxellesu naš Valter Flego boriti za multikulturalnost, suživot, toleranciju, ravnopravnost i očuvanje nacionalnih, etničkih, kulturnih, jezičnih i vjerskih identiteta”, kazao je predsjednik IDS-a Boris Miletić.

Flego je zahvalio je srpskoj manjini što je Amsterdamska koalicija njihov izbor za Europski parlament, kazavši da je njegov glas u Bruxellesu “jamac očuvanja i poštivanja prava svih manjina u Hrvatskoj te jamac uvažavanja različitosti.” “IDS i Amsterdamska koalicija jasno i glasno kažu ‘ne’ diskursu koji propagira ustaštvo, nasilje i mržnju, koji je prihvaćen u javnom prostoru kao normalno i uobičajeno. Nama je to apsolutno neshvatljivo i neprihvatljivo. Ignoriranje ovog problema s jedne strane udaljava nas iz dana u dan od razvijene Europe, a s druge vodi do eskalacije nasilja prema našim manjinama. Mi to ne dopuštamo i nećemo šutjeti”, poručio je Flego.

Amsterdamska koalicija, dodao je, želi Hrvatsku bez najmanjeg oblika mržnje, diskriminacije, netrpeljivosti i ksenofobičnih ispada.

