IZBORI SU PROŠLI, ALI LEGENDARNI PILOT ŽESTOKO JE ODGOVORIO KOLINDI: ‘Vi ste najobičnija ugroza za Oružane snage’

Umirovljenog pilota Ivana Selaka dosadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović tijekom predizbornog sučeljavanja u petak na Novoj TV praktički je optužila za korupciju. Naime, Grabar-Kitarović je izjavila da kako je činjenica da mi imamo četiri zrakoplova koji ne mogu dobiti dozvolu za letenje te da je Selaku “u interesu da nije bilo korupcije kad je vodio remont”.

To je izgovorila nakon što je Zoran Milanović rekao da cijelo vrijeme četiri aviona lete, čemu svjedoče naši najbolji piloti kao što je Ivan Selak.

Na njene prozivke Ivan Selak je odmah odgovorio na Facebooku, njegovu reakciju, zbog izborne šutnje, nismo mogli odmah objaviti pa vam ju prenosimo danas.

Evo što je Selak poručio:

‘Vi ste zapovjednica? Ne, vi ste ugroza’

“Ne bih ni reagirao , jer sam objasnio, javno izrekao, ponovio, dokazao trpanjem sjedanjem u katapultirajuće sjedište (nikad ga koristio., a mogao , ne jednom , ali nevažno), eto napali ste me “ne šuti jer time….bla bla – ajde neću šutjeti, jer mi previše njih vjeruje, nemam ništa ni protiv drugih, svatko ima pravo na mišljenje…demokracija i te stvari”, napisao je Selak i nastavio:

“Gospođo predsjednice koliko puta do sada ste rekli da je remont odrađen katastrofalno , da je katastrofa . Vi se predstavljate zapovjednicom OSRH (tu spada i HRZ). Pa vi ste najobičnija ugroza (isto česta riječ) za HRZ , a time i OSRH jer već evo šestu godinu dozvoljavate da katastrofalno remontirani avioni lete. Zamišljam situaciju u kojoj predsjednik jedne zemlje na zapadu , a bogami i na istoku ( koji je ujedno i vrhovni vojni zapovjednik) kaže da su avioni katastrofalno napravljeni , popravljeni , remontirani …..a avioni lete….i lete…. i tako već 6 godina. Nema toga , nema takvog”, piše Selak.

Kolindu je prozvao i zbog priča o “katastrofalnom ukrajinskom remontu”:

“Gospođo predsjednice koliko puta ste ponovili besramnu laž da je “eto nakon remonta avion pao”. Ne nije , na svu sreću niti jedan nakon “katastrofalnog“ ukrajinskog remonta nije pao . Kažem namjerno na svu sreću jer valjda vam je poznato da avioni i padaju ( tehnika, meteo , pilot pogriješi ili najčešće kombinacija), ali eto niti jedan , niti jedan , a stari su i preko 40 godina i remontirani sa dijelovima koji su skupljani i iz “ španskog i iz trnskog”-jer za taj avion nema dijelova (novih) već preko 25 godina. Ali i ti dijelovi su provjereni , remontirani , popravljeni , ponovo ugrađeni , provjereni na zemlji , pa potom u zraku. E tu gospođo predsjednice dolazi moja malenkost . Tu dolazi onaj dio o sjedanju u najbolju fotelju na svijetu , fotelju katapultirajućeg sjedišta , to sam ja radio a ne kako vi po vašem( namjerno malo slovo) mišljenju kažete i besramno lažete da sam nadzirao remont . Ne gospođo predsjednice to probni pilot ne radi , to rade najbolji ljudi na svijetu inženjeri i tehničari (specisti , oružari ,motoristi), kako sam mislio prije tako mislim i sada, to je radila ekipa kojoj sam vjerovao, kojoj vjerujem i kojoj ću uvijek vjerovati , ekipa o kojoj je ovisio moj život. Ti nikada nisu ni pomislili potpisati ispravnim nešto što je “katastrofa“. Ne razumije taj odnos onaj koji nije osjetio miris kerozina na stajanci. Ne razumije to onaj koji nije gledao svog mehaničara , inženjera u oči i vidio njegovu sreću kad se pilot vrati zadovoljan sa leta , vidjeh to u ratu ,vidjeh te oči i tu tugu u očima tih ljudi kad se njihov avion nije vratio (ne jednom) ,ali shvatih da je tako i u miru. I kada je riječ o mojim probnim letovima , tako je bilo 39 puta u Ukrajini (u Hr. više) i to ne kako neki vaši informatori kažu “ ma on je letio samo kao kofer u dvosjedu , ili po školskom krugu blizu aerodroma”, piše Selak.

‘Niste ni mudri ni taktični’

Predsjednicu je optužio da “besramno laže”:

“Gospođo predsjednice besramno lažete kada mene kao probnog pilota i moje kolege tehničare i inženjere proglašavate korumpiranim osobama , a zbog jednog (možda i nisam u pravu jer presuda nije pravomoćna) kokošara koji je htio nešto ušićariti (možda). Na osnovu ponašanja jednog (možda) , vi besramno optužujete sve ostale. Na osnovu vaših besramnih laži ja nikada neću reći da su i druge žene kao vi jer vi ste kao i ovaj moj kolega kojeg nazivam kokošarem (ako se presuda potvrdi) izuzetak. Za ogromnu većinu žena i dalje sam uvjeren da su mudrije, taktičnije, smirenije, uglađenije, šarmantnije pa i sposobnije (opet sorry muški rode), a na vašu žalost vi to niste …jer ste na žalost izuzetak. Moj pokojni dida Mate po kojem dadoh svom sinu ime davno mi je rekao i zauvijek ću pamtiti te riječi: “ E moj Vrane (tako me on zvao , imadoh crnu kosu koja me davno napustila) ako je netko budala u Rimu taj ti je budala i u Budimpešti”. A ja kažem ako netko besramno laže u Hrvatskoj taj to isto radi i vani …iz kojih razloga i zašto ? Samo zbog sviđanja puku. Jad i bijeda do bola”, navodi Selak.