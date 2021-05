IZBOR PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA: Sve je izgledniji i treći javni poziv, Milanović i Plenković kad-tad će se morati dogovoriti

Raspored političkih snaga u Saboru takav je da je predsjednika Vrhovnog suda matematički moguće izabrati bez zastupnika HDZ-a, ali nije baš vjerojatno da će se to dogoditi pa je dogovor Milanovića i Plenkovića gotovo nužan preduvjet uspjeha ovog procesa

Do utorka se na javni poziv Državnog sudbenog vijeća (DSV) javilo petoro kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. To su Zlata Đurđević, Lana Petö Kujundžić, Šime Savić, Boris Vuković i Snježana Rizvan, a moguće je da poštom stigne još nečija prijava. Prethodno su iz Ureda predsjednika 9. ožujka predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću dostavili samo kandidaturu Zlate Đurđević, ali on je taj dopis vratio smatrajući da je neusklađen sa Zakonom o sudovima. Razlog je bila činjenica da Đurđević, inače profesorica zagrebačkog Pravnog fakulteta, nije prethodno sudjelovala u javnom pozivu, a i stoga što predsjednik Republike Zoran Milanović nije zatražio mišljenje Odbora za pravosuđe o onima koji su sudjelovali u javnom pozivu.

Đurđević je sada ispunila taj zakonski uvjet, ali Jandroković bi sigurno postupio jednako kao prije dva mjeseca kad bi predsjednik Republike opet zatražio mišljenje isključivo o njoj, piše Novi list.

ZLATA ĐURĐEVIĆ TVRDI DA JE POSLALA PRIJAVU: Zasad četiri kandidata u utrci za predsjednika Vrhovnog suda

Koji je kandidat po volji HDZ-a?

Ustavni sud je, naime, potvrdio da Odbor za pravosuđe i Opća sjednica Vrhovnog suda moraju mišljenje dati o svima koji su se prijavili na javni poziv, neovisno o tome ima li predsjednik Republike možda već svog kandidata za predsjednikaU Uredu predsjednika ističu, pak, da će ovaj put u Sabor i Vrhovni sud poslati imena svih koji su se javili na DSV-ov poziv.

Moglo bi se, dakle, dogoditi da Odbor za pravosuđe, u kojem većinu imaju HDZ i njegovi koalicijski partneri, izglasa negativno mišljenje o Đurđević, a pozitivno o nekom od ostalih kandidata. Uostalom, premijer Andrej Plenković u više je navrata kazao da Đurđević ne može biti predsjednica Vrhovnog suda jer je u prvom javnom pozivu prekršila zakonsku proceduru. Stoga bi bilo logično da HDZ-ovi članovi Odbora za pravosuđe te zastupnica albanske manjine Ermina Lekaj Prljaskaj, koja je dio parlamentarne većine, ne glasaju za Đurđević. A zasad se ne zna je li netko od drugih prijavljenih po volji HDZ-a, piše Novi list.

PRIJAVA ZLATE ĐURĐEVIĆ JOŠ NIJE STIGLA, A ROK JE ISTEKAO: ‘Nisam iznenađen, kolegica je rekla da još uvijek piše’

Šanse Zlate Đurđević u sferi su teoretskih

No, ako i (HDZ-ova) većina u Odboru za pravosuđe podrži nekog kandidata, to mišljenje ne obvezuje Milanovića koji je i jučer ponovio da će Saboru predložiti Zlatu Đurđević. Na čelu Odbora za pravosuđe je SDP-ovac Mišel Jakšić koji će odrediti datum sjednice, a Jandroković će odlučiti kada će zastupnici glasovati o Zlati Đurđević. Tehnički, to bi moglo biti već između dva kruga lokalnih izbora, ali realnije je očekivati da Jandroković to glasovanje prebaci nakon lokalnih izbora.

No šanse Zlate Đurđević, piše Novi list, u sferi su teoretskih. Ako kojim slučajem netko iz parlamentarne većine, poput reformistkinje Natalije Martinčević i da svoj glas Đurđević, HDZ bi to mogao kompenzirati zastupnicima Domovinskog pokreta i Hrvatskih suverenista, vjerojatno i Mosta, koji su ranije najavili da će biti protiv Milanovićeve kandidatkinje. Plenković, čija Vlada ovisi o glasu Natalije Martinčević, još je prije pomirljivo ustvrdio da mu njezina podrška Đurđević neće predstavljati problem. No, kad bi Đurđević nekim čudom i prošla u Saboru, to bi bio snažan udarac vladajućoj koaliciji.

PODRŠKU MILANOVIĆA IMA, ALI ZLATA ĐURĐEVIĆ ‘VISI’: Ima 70 glasova protiv sebe, može je spasiti ‘preobraćenje’ Mosta i Škorinih

Ipak ništa bez dogovora Plenkovića i Milanovića

Zbog svega toga, vrlo je izvjesno da će DSV morati raspisati i treći javni poziv. Milanović je utorak poručio da ako kandidatura Zlate Đurđević ne prođe u Saboru, neće predložiti nikog drugog iz ovog javnog poziva, a upitno je i bi li to uopće bilo zakonito. Mandat aktualnog predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse istječe 15. srpnja i ako mu Sabor do tada ne izabere nasljednika, njegov zamjenik Marin Mrčela obnašao bi dužnost predsjednika Vrhovnog suda. Šef DSV-a Darko Milković kaže, pak, da prema njegovim informacijama Ministarstvo pravosuđa i uprave priprema izmjene Zakona o sudovima kojima bi DSV dobio ovlast da, u slučajevima kada ne bi bilo predsjednika Vrhovnog suda, odredi vršitelja dužnosti predsjednika.

Iz tog su Ministarstva potvrdili da rade na nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o sudovima jer je to predviđeno Planom zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu.

Raspored političkih snaga u Saboru takav je da je predsjednika Vrhovnog suda matematički moguće izabrati bez zastupnika HDZ-a, ali nije baš vjerojatno da će se to dogoditi. Zato je, piše Novi list, dogovor Milanovića i Plenkovića gotovo nužan preduvjet uspjeha ovog procesa. Premijer je jučer rekao da je spreman razgovarati s predsjednikom Republike tek kada se za to steknu uvjeti, ali nije otkrio koji. S druge strane, Milanović ne postavlja nikakve uvjete za sastanak s Plenkovićem, ali inzistira na Zlati Đurđević.

‘ESKALIRAT ĆE ODNOSI PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA’: Politički analitičar ih usporedio s dva ovna na brvnu: ‘Tko tu profitira?’