U Đurđevcu se ovih dana odvija prava drama. Kako javlja Jutarnji list, izbjeglice iz Ukrajine, većinom iz Harkiva, koji su nakon pada grada bježali iz zemlje te smještaj pronašli u đurđevačkom Hotelu Picok, primili su uoči božićnih blagdana neugodnu obavijest.

Ovaj mjesec će ih preseliti u Hotel Podravinu u Koprivnici. Izbjeglice to nikako ne žele jer su mnogi od njih u Đurđevcu pronašli posao, a djeca su im ovdje krenula u vrtić i školu te pronašli prijatelje.

Međutim, proveden je javni natječaj na kojemu je za njihov novi smještaj određen Hotel Podravina i administracija kaže da se moraju seliti.

'Mnogi od nas ovdje rade i to ih psihički drži'

Ukrajinci za Jutarnji kažu da ne bi voljeli ispasti nezahvalni, ali…

"Izuzetno cijenimo sve što je Hrvatska država činila i čini za nas. Nije lako primiti toliko ljudi i brinuti o njima sad već devet mjeseci. Ali mnogi od nas ovdje rade i to ih psihički drži da se ne raspadnu. Kako da to objasnimo djeci koja su u školi pronašla prijatelje?", kaže Ukrajinka Elena Černošok, s kojom su u Picoku majka Nadežda (82) i sin srednjoškolac.

Majka i troje djece obitelji Jurčenko iz Donecke regije nadaju se ipak da će ostati. Najmlađi sin je u vrtiću, dvojica starijih u gimnaziji. Suprug je zaposlen u Đurđevcu.

Voditelj koprivničke Službe civilne zaštite, koja provodi naloge Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, Miroslav Blažotić za Jutarnji kaže da oni "izbjeglicama već devet mjeseci idu na ruku".

'Kako birokracija može tako nadvladati humanost'?

"Kad su nam u privatnom aranžmanu stigla dva autobusa, bili smo stavljeni pred gotov čin i snašli smo se. Ljude smo morali smjestiti i mobilizirali smo Hotel Picok, jedini koji je imao mjesta, 80-ak kreveta. No, odmah je počela službena procedura koja je dovela do javne nabave MUP-a u lipnju. Javna nabava ovih je dana formalno završila, na nju se javio samo Hotel Podravina i prošao. Hotel Picok se nije javio", kaže Miroslav Blažotić.

Vlasnik Hotela Picok Danijel Dugina odgovara da se nije javljao na natječaj jer je hotel bio mobiliziran. "Nisam se javljao jer smo bili mobilizirani i za mene je to bilo to. Sad čujem da se nisam javio jer sam porezni dužnik. Što to znači? Kad je trebalo preko noći primiti ljude i dosad brinuti o njima, porezni dug nije imao veze, sad ima? No, ovdje uopće ja nisam važan, važne su te žene koje mi od četvrtka dolaze u suzama. Kako birokracija može tako nadvladati humanost?", pita se Danijel Dugina.

Iz Koprivničko-križevačke županije za Jutarnji list kažu da Županija s preseljenjem nema nikakve veze i da to ne smatraju dobrom odlukom, ali službeno ne mogu učiniti ništa. Hitno su sazvali sastanak stožera Civilne zaštite i dolazak zapovjednika Truta.