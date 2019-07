IZBACILA OBITELJ S TROJE MALE DJECE NA ULICU: ‘Promijenila sam bravu. Ili ostanite tamo ili nađite novi stan’

‘U utorak prije Prvoga maja krenuli smo za Varaždin obići roditelje. Već popodne sam dobila poruku: ‘Promijenila sam bravu, ostanite u Varaždinu ili si tražite drugi stan’. Bila sam šokirana, nisam mogla vjerovati’, ispričala je žena čiju je obitelj s troje male djece stanodavka iz Vodnjana ostavila na ulici nakon što su četiri dana kasnili s plaćanjem stanarine

Obitelj Miljenka Mikca iz Varaždina iz podstanarskog stana u Vodnjanu kod Pule izbacila je njihova stanodavka jer su četiri dana kasnili s plaćanjem stanarine. Tako se bračni par s troje djece – mališanima u dobi od tri, sedam i osam godina te psom našao na ulici, a prvu noć su prespavali u automobilu. Čim su izašli, stanodavka je promijenila bravu na vratima.

“Gazdarica je otvorila vrata stana tek kad smo došli u pratnji policajca. Strpali smo naš život u vreće u samo 45 minuta i otišli. Policajac nam je rekao da slobodno uzmemo i sav naš namještaj, perilicu rublja, ali jednostavno nisam imao gdje s time”, ispričao je Mikac za Glas Istre.

Sami kupili namještaj i renovirali kupaonicu

“Mi smo iz Varaždina. Kako suprug ima obrt za građevinu, a ovdje se trenutno puno stanova renovira, odlučili smo s djecom preseliti u Pulu”, nadovezala se Miljenkova supruga Sanja.

Ispričala je kako s u Puli nisu uspijevali pronaći podstanarski stan za dugoročan najam pa su nakon muktorpne potrage pronašli odgovarajući stan u Vodnjanu, u sklopu jedne obiteljske kuće.

“Lani, krajem rujna ušli smo u stan i potpisali s gazdaricom ugovor na godinu dana. Stan smo plaćali 2.200 kuna, mada u ugovor piše dvije tisuće, plaćali smo uvijek na vrijeme i podstanarstvo i sve režije te nikada nikakvih problema nije bilo. Prvi mjesec platili smo čak račun za 50 kubika vode koje nismo mogli potrošiti, no nismo se puno bunili jer smo bili sretni da imamo krov nad glavom po prihvatljivoj cijeni. S gazdaricom smo bili u dobrim odnosima, znala sam s njom popiti kavu i pomagati joj oko mame koja je bila bolesna”, ispričala je Sanja Mikac za Glas Istre.

Njezin suprug, inače građevinar, dodaje da je stan bio rupa. Kada su uselili, kupili su novi dvosjed, fotelju, tabure, perliciu za rublje, a na kuhinjske elemente stavili nove folije.

“Malu kupaonicu u potpunosti sam renovirao, uložio svoj materijal, ali i rad, sigurno desetak tisuća kuna. Radio sam nakon posla, do kasno u noć, samo da bi djeca imala normalne uvjete za život. Sve je to, naravno, bilo u dogovoru s gazdaricom koja je bila zadovoljna što uređujemo stan, pričala nam da smo super podstanari i čak predložila da dijete s Velog Vrha prebacimo u školu u Vodnjan, kako bi mu bilo lakše. Budući da smo bili uvjereni da smo našli stan u kojem ćemo živjeti godinama, to smo i učinili”, kazao je Miljenko.

STANODAVCI PROTJERUJU PODSTANARE U SPLITU: Besramno podigli cijene stanarina, neki za stan traže više od 900 eura mjesečno

Gazdarica im SMS-om javila da potraže drugi stan

Neočekivani obrat dogodio se kada je obitelj za prvosvibanjske praznike otišla u posjet svojima u Varaždin.

“U utorak prije Prvoga maja krenuli smo za Varaždin obići roditelje. Već popodne sam dobila poruku: “Promijenila sam bravu, ostanite u Varaždinu ili si tražite drugi stan.” Bila sam šokirana, nisam mogla vjerovati, stalno sam je zvala, ali mi se nije javljala. Naravno, već sutradan smo krenuli nazad prema Vodnjanu, misleći da ćemo sve riješiti na licu mjesta. No, kada smo nešto nakon ponoći stigli do stana, dočekala nas je zamijenjena brava, a gazdarica se nije htjela javiti”, opisala je ovaj šokantan obrat Sanja Mikac.

Budući da nisu mogli ući u stan u kojem su bile njihove stvari zvali su policiju. Tamo su rekli da im ne mogu pomoći.

“Cijelu smo noć s troje male djece te psom žena i ja spavali u autu nakon što smo izbačeni iz podstanarskog stana u kojem smo po ugovoru mogli biti sve do listopada”, ispričao je Miljenko Mikac.

Srećom, smještaj za prvu ruku omogućio im je u svome apartmanu u Fažani vlasnik restorana gdje je Miljenkova supruga radila u sezoni. Ondje mogu biti dok ne stignu prvi turisti.

POBUNA PROTIV POHLEPNIH STANODAVACA: Studenti stali na kraj onima koji iznajmljuju šupe za 400 eura