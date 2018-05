IZAŠAO NOVI CRODEMOSKOP: Premijer kojeg baš ništa ne impresionira sad bi se definitivno trebao zabrinuti

Objavljeno je redovito mjesečno istraživanje agencije Promocije plus o društvenim i političkim preferencijama CRO Demoskop, provedeno početkom svibnja (od 02. do 05. svibnja).

Da su parlamentarni izbori provedeni početkom svibnja HDZ bi i ovaj mjesec bio relativni izborni pobjednik. Naime, na ljestvici preferencija političkih stranaka vrh pripada HDZ-u s izborom od 26,4 posto, prema 26,8 posto iz travnja, što je najniže od posljednjih parlamentarnih izbora.

Živi zid drži čvesto treće mjesto

SDP na drugom mjestu bilježi izbor od 20,7 posto, u odnosu na 21,1 posto iz travnja. Tako se prednost HDZ-a pred vodećom oporbenom strankom zadržala na istoj razini kao i prethodni mjesec i iznosi 5,7 postotnih bodova.

Živi zid se učvrstio na trećem mjestu, sada s izborom od 12,7 posto, prema 11,2 posto iz travnja. Most je na četvrtom mjestu s izborom od 7,6 posto, dok je prije mjesec dana imao 8,1 posto.



Među prve četiri stranke na ljestvici rejtinga tri su zabilježile međumjesečni pad – HDZ i SDP po -0,4 postotna boda, a Most -0,5, dok je za Živi zid zabilježen međumjesečni rast izborne podrške od 1,5 postotnih bodova. U usporedbi međugodišnjih rezultata, za svibanj 2018. i svibanj 2017., najveći dobitnik je Živi zid s 5,1 postotnih bodova. Imali su podršku 12,7 posto u ovogodišnjem svibnju prema prošlogodišnjih 7,6 posto. S druge strane tri ostale vodeće stranke su zabilježile međugodišnji pad izborne podrške – HDZ -4,4 postona boda; SDP -3,3; Most -2,6. Udio nedlučnih birača je porastao za 2,4 postotna boda, i to s prošlogodišnjih 10,7 posto na sadašnjih 13,1, prenosi N1.

Evo tko je još na ljestvici

Na ljestvici rejtinga političkih stranaka slijede Hasanbegovićevi Neovisni za Hrvatsku s izbornom podrškom od 2,6 posto, što je porast u odnosu na pošli mjesec kada su imali 2,4 posto. HSS je šesti s 2,4 posto, dok su u travnju imali 2,1 posto. Sedmo mjesto s 2,2 posto podrške dijele BM 365 i HNS. Podršku između jedan i dva posto bilježe: Pametno s 1,7 posto, IDS s 1,7 posto, HSU s 1,5 posto, Glas s 1,1 posto. Tri su stranke s izborom manjim od 1 posto: HSP AS – 0,7 posto, HDSSB – 0,4 posto i HSLS – 0,4 posto. Ostale stranke bilježe skupni izbor od 2,4 posto. I u ovomjesečnom je istraživanju zabilježen relativno visoki udio neodlučnih birača koji sada iznosi 13,1 posto, dok ih je prošli mjesec bilo 14,5 posto.

Vrh ljestvice pozitivnog doživljaja hrvatskih političara i ovaj mjesec drži ‘Nitko’, dakle niti jedan političar, s izborom od 25,1 posto, prema prošlomjesečnih 19 posto. Na drugom se mjestu nalazi predsjednica Kolinda Grabar Kitarović s izborom od 16 posto. U travnju je imala 16,5 posto podrške.

Premijer Plenković se zadržao na trećem mjestu s 11,2 posto izbora, dok je prije mjesec dana imao 11 posto. Slijede dva čelnika Živog zida: Ivan Pernar sa 6,4 posto (u travnju 6,2 posto) i Ivan Sinčić s 6,1 posto (prije mjesec dana 5,8 posto). Među deset najpozitivnijih domaćih političara još su Božo Petrov s 4,1 posto, Tonino Picula s 4 posto, Anka Mrak Taritaš s 3,4 posto, Milan Bandić i Davor Bernardić s po 1,8 posto.

Premijer je i dalje najnepopularniji

Na vrhu ljestvice negativnog doživljaja hrvatskih političara je premijer Plenković s izborom od 26,8 posto. U travnju je imao 24,4 posto. Drugo mjesto dijele “svi političari” kao zasebna kategorija odgovora s izborom od 14,9 posto. Taj postotak mjesec dana ranije bio je 13,7 posto. Na trećem je mjestu Davor Bernardić s izborom od 10,9 posto dok je u travnju imao 9,4 posto. Četvrto mjesto drži Milorad Pupovac s izborom od 8,3 posto. Prije mjesec dana imao je 9,3 posto. Slijedi ga Zlatko Hasanbegović s 5,4 posto, koji je u travnju imao izbor od 4,6 posto.

Među prvih deset najnegativnijih domaćih političkih osoba još su Martina Dalić s 4,5 posto, Gordan Jandroković s 3,5 posto, Kolinda Grabar Kitarović s 3,1 posto, Ivan Pernar s 1,7 posto i Božo Petrov s 1,3 posto.

Smjer kretanja zemlje, kao svojevrsni pokazatelj društvenog optimizma, podupire 16,2 posto građanki i građana. Ta podrška je u travnju bila 15,2. Istovremeno u ovomjesečnom istraživanju 74,5 posto ispitanika smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru. Taj broj nešto niži je od postotka u travnju koji je iznosi 77 posto. Kakav je smjer zemlje ne zna 9,3 posto građana.

HDZ-ovci najoptimističniji

Udio društvenih optimista među glasačima HDZ-a iznosi 53,1 posto. U travnju ih je bilo 52,2 posto. Među glasačima glavnog koalicijskog partnera HNS-a taj je udio skoro dvostruko niži i iznosi 27,8 posto. Među glasačima vodeće oporbene stranke, SDP-a udio društvenih optimista je značajno niži i iznosi svega 3,1 posto, dok je među glasačima Živog zida njih 2,6 posto, a Mosta 12,7 posto.

Razina potpore politici Vlade RH u osamnaestom mjesecu njezina mandata iznosi 31,3 posto. U travnju je potpora iznosila 30,7. Kad je riječ o nepodršci politici Vlade u ovomjesečnom istraživanju ona iznosi 52,8 posto dok je u travnju je iznosila 55,4 posto. Doživljaj rada Vlade RH, osim kroz kriterij podrške politici Vlade, mjeri se i kroz školsku ocjenu koja u ovomjesečnom istraživanju iznosi 2,20. Prije mjesec dana ta ocjena je bila 2,15.

Kad je pak riječ o biračima stranaka pozicije i opozicije, najvišu ocjenu Vlada bilježi među glasačima HDZ-a i to 3,26. Znatno je niža među glasačima glavnog koalicijskog partnera HNS-a koji vladu daju 2,0, dok je najniža ocjena zabilježena među glasačima Živog zida, svega 1,69.

Predsjednica Republike za svoj rad dobila je stabilnu trojku, odnosno 3,06 u odnosu na 3,04 koliko je izmjereno početkom travnja. Najviše predstavničko tijelo u zemlji, Hrvatski sabor, u ovomjesečnom mjerenju za svoj rad bilježi ocjenu od 1,95, a u travnju je imao tek nešto nižu 1,92.

Evo što su nam bile najvažnije teme

Najvažnija tema u posljednjih mjesec dana bila je ratifikacija Istanbulske konvencije, kao i svi događaji vezani uz ovu temu – prosvjedi protivnika, sukobi u HDZ-u, negodovanje Crkve. Njih 29,3 posto smatralo je to najvažnijim.

Događanja u vezi s Agrokorom i odluka suda u Londonu o izručenju Todorića, uključujući i njegovu žalbu na izručenje bila je najvažnija tema za 18,8 posto građana, dok je na trećem mjestu potpisivanje Ugovora o gradnji Pelješkog mosta, za 10,7 posto građana. Zaoštravanje odnosa između Hrvatske i Srbije – događanja u Skupštini Srbije i povlačenja parlamentarne delegacije, obostrano proglašenje ministara obrane za nepoželjne osobe, medijska prepucavanja – bile su najvažnije teme za 10,1 posto hrvatskih građana. Onečišćenje vode u Slavonskom Brodu bilježi izbor za najvažniju temu od 9,4 posto. Tri su teme zabilježile izbor između 2 i 5 posto: dugotrajna društvena kriza i iseljavanje mladih (4,8 posto), tri odvojene komemoracije u Jasenovcu (3,0 posto) i Program reformi za 2018. (2,5 posto). Svi su ostali događaji zabilježili izbor manji od 2 posto.