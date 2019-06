IZABRAN NAJ ROBOT HRVATSKE: Genijalni klinci pokazali su što znaju i obećali kako tu ne namjeravaju stati

Dok je već poznati robotičarski dvojac Juraj Kolarić i Marko Pongrec odnio nagradu žirija, publiku je oduševio desetogodišnji robotičar Leon Brčić. Bili smo tamo

Brave New World festival novih tehnologija nije mogao proći bez tradicionalnog izbora za Naj Robota Hrvatske. Birao se najbolji od najboljih robota nastalih u domaćim laboratorijima, učionicama, radionicima i garažama, a mogli su se prijaviti svi, bez obzira na dob, obrazovanje ili struku. Bitno je bilo samo pokazati robota kojega su vlastoručno stvorili i oblikovali.

A bilo je tu svega, od robota koji pomažu slabovidnim osobama do onih koji spašavaju unesrećene…

Prva nagrada zasluženo je otišla našem već poznatom robotskom dvojcu – Juraju Kolariću i Marku Pongrecu. Podsjetimo, prošle godine na svjetskom prvenstvu robotike u Montrealu, u kategoriji ‘Rescue Maze’ prvo mjesto u pojedinačnom plasmanu osvojili su Janko Pribičević i Juraj Kolarić s mentorom Zoranom Pribičevićem, a u kategoriji ‘Rescue Simulation’ prvo mjesto osvojili su članovi ‘Gebruder Weiss Croatia teama’ Marko Pongrac, Adi Jusupović, Martin Volarević i Martin Peček.

I ove godine mladići odlaze obraniti svoju medalju i to u Australiju, Sydney, a ususret prvenstvu prezentirali su svog robota kojem je cilj spašavanje ljudi koji se nalaze na teško dostupnim lokacijama.

Obiteljski posao

Nakon dodjele nagrada Juraj Kolarić iz Varaždina, koji je upravo završio 7. razred osnovne škole, otkrio nam je kako je ovo treća godina kako se bavi robotikom te da je, iako je bio na samo jednom svjetskom natjecanju do sada, osvojio već prvo mjesto.

“I ove godine se natječemo na svjetskom prvenstvu te se nadam da ćemo Marko i ja obraniti titulu”, kazao nam je mladi robotičar čiji put nimalo ne čudi ako uzmemo u obzir da mu je otac Ivica Kolarić, hrvatski nacionalni predstavnik iz robotike. I sam Juraj kaže kako kod kuće mnogo vremena provodi baveći se robotikom te se usput tako priprema i za natjecanja.

Njegov partner Marko Pongrec završio je drugi razred srednje škole te se duže od Juraja bavi robotikom. “Robotikom sam se počeo baviti u petom razredu osnovne škole kada je Jurajev tata držao radionice u našoj školi”, otkrio nam je Pongrec koji baš kao i Kolarić svoju budućnost vidi u robotici i na sveučilištu FER-u.

Mlada nada robotike

I dok je ovaj već poznati dvojac očekivano odnio nagradu žirija, publiku je oduševio desetodišnji robotičar Leon Brčić.

Već nekoliko godina ovaj mladić izrađuje svoje robote, a osim nagrade publike dobio je i posebno priznanje s obzirom na to da mu je ovo već treća godina da dolazi na izbor za Naj Robota Hrvatske. Ove godine prezentirao je svog tvorničkog robota koji bi trebao olakšati prijenos robe.

Na natjecanje ga je prijavila mama, dok mu je tata objasnio tehničke osnove robotike – no to nije sve čime se bavi ovaj svestrani dječak. “U slobodno vrijeme bavim se programiranje i karateom te sam dva puta bio 3. u Hrvatskoj na natjecanju u svojoj kategoriji”, kaže Leon i dodaje kako je dobio još jednu medalju – zlatnu i to u sanjkanju.

Iako ima samo desetak godina Leon već zna da želi biti inženjer, a najviše ga zanimaju automobili. Brave New World se promaknuo u najveći festival ovog tipa u regiji, stoga ne čudi činjenica da je postao mjesto gdje mladi robotičari svih uzrasta pokazuju što znaju.