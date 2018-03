IZA ZATVORENIH VRATA TRAJU TVRDI PREGOVORI O BUDUĆNOSTI AGROKORA: Stavovi vjerovnika su navodno posve suprotstavljeni

Peruško je jučer izjavio kako je cilj izvanredne uprave do 10. travnja zajedno s Vjerovničkim vijećem doći do usluglašenog plana nagodbe.

Novi izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško okupio je predstavnike vjerovnika u hotelu Falkensteiner u Petrčanima. Ondje se iza zatvorenih vrata vode teški pregovori o nacrtu finalne nagodne za Agrokor.

Kako doznaje RTL, tek je sad postalo vidljivo koliko su interesi svih vjerovnika zapravo suprotstavljeni. Za pregovarački stol vratila se ruska Sberbanka čiji je predstavnik Sergej Volk poručio da je njihov dolazak jasna poruka nakon što su pokrenuli veliku pravnu bitku s Agrokorom.

Peruško je jučer izjavio kako je cilj izvanredne uprave do 10. travnja zajedno s Vjerovničkim vijećem doći do usluglašenog plana nagodbe, kako bi on mogao biti materijal na osnovu kojeg će se napisati sama nagodba kao pravni dokument.



I zamjenica izvanrednog povjerenika Irena Weber istaknula je kako je postizanje nagodbe apsolutni prioritet, ali da je pored toga usredotočena na operativno poslovanje kompanija unutar sustava Agrokor.