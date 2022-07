Nakon što je Jutarni list objavio tekst u kojem navode kako je Sanja Musić Milanović izvršila pritisak na ravnateljicu zagrebačke Klasične gimnazije Zdravku Martinić-Jerčić kako bi se već zaključene dvije ocjene njezina mlađeg sina iz četvorki promijenile u petice, listu je odgovorio Ured predsjednika.

Proslijedili su cijeli e-mail koji je Sanja Musić Milanović poslala ravnateljici škole, sinovu razredniku i školskoj psihologinji 24. lipnja u petak, nešto prije 15 sati, četvrti dan nakon što je ocjena iz matematike zaključena i treći nakon završetka nastave.

'Nije tražila povećanje ocjene, samo objašnjenje za nepravilnosti'

U odgovoru su naznačili kako je iz maila "koji je gospođa Sanja Musić Milanović 24. lipnja 2022. uputila ravnateljici škole posve jasno i očigledno kako konstatacije iz upita nisu istinite". " Štoviše, upravo suprotno, ona je izričito jasna i kaže, između ostalog: "niti jednom nisam ni usmeno, niti sada pismeno zatražila da se ocjena zaokruži na odličan, samo tražim objašnjenje za sve uočene nepravilnosti".

Jutarnji je prenio i čitav mail kojeg je Sanja Musić Milanović uputila školi. Mail je poslan sa službene adrese Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gdje je gospođa Musić Milanović voditeljica Službe za promicanje zdravlja.

" Poštovana gospođo

Martinić-Jerčić,

ovime Vas i pisano obavještavam o mnoštvu nepravilnosti koje su vezane uz rad predmetne nastavnice matematike, a koje su uzrokovale zakidanje djece za nastavno gradivo, a potom i za ocjene.

Ukratko ću ih pobrojati:

- izostanak predmetne nastavnice matematike zbog pripreme za stručni ispit u trajanju od nekoliko tjedna, bez osigurane zamjene

- pisana provjera po njezinom povratku na nastavu za neodržano gradivo, odnosno za cca 20 posto održanoga nastavnog gradiva

- greška pri postavljanju zadatka u pisanoj provjeri, koju rješava davanjem novog zadatka (za koji mi Vi, ravnateljice, kažete da nastavna profesorica matematike kaže da nije novi, nego da su samo nove brojke u zadatku, što je, naravno, novi računski zadatak), a čime oduzima oko 10 minuta od ukupnog vremena i diskriminira učenike koji su pisali tu grupu (5-7 minuta trebalo je mojem sinu da bude siguran da je zadatak krivo postavljen i postavi upit predmetnoj nastavnici matematike, 1-2 minute trebalo je predmetnoj nastavnici matematike da ustanovi grešku i zada nove brojke koje će biti moguće izračunati i dodatne 2-3 minute učenicima za novi izračun, što je raspon od 8 do 12 minuta). Navodi da su mogli dodatno pisati provjeru pod velikim odmorom, učenici to nisu naveli. Treća strana nije bila prisutna

- odlazak na godišnji odmor dana 17. lipnja 2022., na dan kada imaju predzadnji sat matematike

- neodržani puni zadnji sat nastave na kojem samo zaključuje ocjene i pusta ih doma nakon 20 minuta, o čemu postoji zapis kod osiguranja o vremenu ulaska u automobil, a to mogu i osobno potvrditi jer sam u 13:40 bila doma kad je moj sin došao iz škole koja mu je trebala trajati do 14 sati. Napominjem da to radi, odnosno ne pruža mogućnost ispravka zadnji sat i čak ih na pola nastavnog sata pušta doma usprkos činjenici da na predzadnji sat na kojemu bi možda dozvolila ispravak nije došla jer je bila na godišnjem odmoru

- ponudila je trima učenicima da pišu za odličnu ocjenu test iz cjelokupnog gradiva matematike, koje uključuje i gradivo koje nije ispredavala ni ona, niti zamjena, jer škola nije uspjela osigurati zamjenu. Neispredavano gradivo kojega je pismeno provjerila i zbog čega je i nastala ova situacija, odnosno, čisto matematički gledano, aritmetički prosjek za vrlo dobar. I dalje ostaje potpuno nejasno kako je moguće dozvoliti pisanu provjeru gradiva za koje nije održana nastava, odnosno kako je moguće tu ocjenu računati u prosjek na isti način kao i ocjene za koje je nastava održana u punom obimu.

Neuzimanjem ocjene iz provjere u izračun zaključne ocjene, ocjene za gradivo koje nije održano zbog višetjednog izostanka predmetne nastavnice matematike i nepronalaženja zamjene za vrijeme njezina izbivanja kod mojega bi sina dovelo do aritmetičkog prosjeka ocjena za odličan. Dakle, osim što je zakinut za znanje, zakinut je i za ukupnu ocjenu iz istoga razloga, višetjednog izostanka predmetne nastavnice matematike s nastave bez osigurane zamjene.

Uz to, predmetna nastavnica matematike nije dala tijekom cijele godine niti jednu ocjenu iz zalaganja, čime šalje jasnu poruku da se ne treba truditi i raditi. Razredniku je, kako mi je sam rekao, rekla da bi trebala dati ocjenu ili ocjene iz zalaganja jer se (ime djeteta), kao jedan od rijetkih, zalaže. Ali nije. Ravnateljica mi je rekla da taj element ocjenjivanja više nije nužan. Iako ocjena iz zalaganja nije nužna, nego preporučljiva, jasno govori o odnosu prema trudu i zalaganju učenika.

Uz sve gore navedeno, a svjesna da se brojnim učenicima dižu ocjene, nije mi jasan ovakav stav ne samo predmetne nastavnice matematike nego i cijele stručne službe koja svjesna svih nepravilnosti ne čini ništa osim daljnjeg zakidanja učenika. Zašto postoje dvostruki kriteriji u istoj školi, zašto se nekima izlazi u susret dizanjem ocjena, a u ovom slučaju se svjesno grubih pedagoških propusta i dalje zakida i kažnjava učenike!?

Želim biti jasna da niti jednom nisam ni usmeno, a niti sada pismeno zatražila da se ocjena zaokruži na odličan, samo tražim objašnjenje za sve uočene nepravilnosti koje učenike zakidaju kako u znanju, tako i u ocjenama, a za što nisu krivi i na što nisu mogli utjecati ni oni, niti mi, roditelji.

Napominjem da nisam išla na razgovor s predmetnom nastavnicom matematike jer je razrednik rekao da za time nema potrebe u ovom trenutku i da će on razgovarati.Na brojne pedagoške propuste predmetne nastavnice matematike, pravodobno i u više navrata, upozoravala sam usmeno od listopada 2021. godine i razrednika i stručnu suradnicu pedagoginju.

U iščekivanju Vašeg pisanog odgovora kao odgovorne osobe kako za zakonitost rada škole u cjelini, tako i za rad nastavnika koji u njoj rade, srdačno Vas pozdravljam.

Sanja Musić Milanović