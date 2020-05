IZ UNIJE NAM STIŽE 10 MILIJARDI EURA: Ministar Marić otrkio kome će ići prvi val novca i koliko će građani to sve osjetiti

Marić tvrdi da Hrvatska ima plan kako će raspodijeliti milijarde sredstava iz Fonda solidarnosti EU za potporu gospodarstva: ‘Sada imamo jedan zaista izdašan financijski okvir’

Uz dolazak turista koji će puniti državnu blagajnu, u njoj će se naći i 10 milijardi, većim dijelom bespovratnih, eura koji stižu iz Fonda solidarnosti Europske unije za potporu gospodarstvu. Ministar financija Zdravko Marić u razgovoru za RTL Danas objašnjava kako će Hrvatska potrošiti taj novac i kako će građani Hrvatske to osjetiti. Tvrdi da Hrvatska “ima i mora imati” plan kuda bi išle prve milijarde.

“Sjećate se kada je izbila korona, onda smo razgovarali o našim mjerama i jesu li na vrijeme, kasnimo li i slično. Dakle, fokusirali smo se na kratki rok, odnosno da treba spasiti radna mjesta i osigurati likvidnost za funkcioniranje cijelog sustava, države i njenih institucija i gospodarstva. No, tada smo rekli i da treba razmišljati o onome danu poslije kada krenu relaksacije mjera”, rekao je Marić.

“Perspektiva je ta da se i u ovoj krizi vrlo jasno vidjelo da se treba razgraničiti između onoga što je u gospodarstvu strateški, na koji način i na što se treba fokusirati”, kazao je Marić. “Sada imamo jedan zaista izdašan financijski okvir koji nam kao zemlji članici daje jedan prostor da se na adekvatan način sve to skupa pripremi i da se izvori sredstava iskoriste na najbolji mogući način”, kazao je Marić.

Poticaji za privatne investicije

Na konkretno pitanje kamo i kome bi išle te prve milijarde, ministar Marić je kazao da su to s jedne strane javne investicije i sektor države “koji daje jedan okvir, horizontalni za sve”. “S druge strane, to su poticaji poglavito privatnim investicijama. One su uvijek te koje bi trebale biti ključ svakog gospodarskog, ne samo oporavka, nego i rasta”, kazao je Marić.

“Još jedna vrlo važna stvar je da ovo nije samo Fond oporavka nego i otpornost. Moramo računati s tim da je moguće, ne možda virus, nego bilo kakve druge krize, opet u budućnosti dođu”, rekao je Marić.

“Što se tiče pojedinih gospodarskih djelatnosti. Znate da je ova Europska komisija snažno propagira zelenu i održivu ekonomiju, digitalnu ekonomiju… To su stvari na koje i mi trebamo staviti naglasak. S druge strane, u našem slučaju, kada govorimo o javnom sektoru, tu je sigurno i daljnji razvoj infrastrukture, bilo da govorimo o željezničkoj infrastrukturi…”, kazao je Marić za RTL.

