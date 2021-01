Imunost nakon cijepljenja bit će dugotrajnija, ali i protektivna i prema virusima koji do neke mjere mutiraju, ističe

Zbog više slučajeva ponovne zaraze koronavirusom, odnosno zaraze i nakon što je osoba preboljela covid, mnogi su zabrinuti koliko dugo cjepivo može uopće pružati imunitet. Nakon preboljenog covida, broj antitijela nakon šest do osam mjeseci premalen je da bi pružao imunuitet, no cjepivo bi moglo pružati imunitet znatno dulje, optimističan je imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci prof. dr. Bojan Polić . Kako je pojasnio za Jutarnji, glavna razlika je u tome da virus ometa rad imunološkog sustava, dok cjepivo aktivira samo ono što potrebno za obranu.

“Dosadašnje studije pokazale su da su oni koji su preboljeli koronu zaštićeni barem šest do osam mjeseci. Što se tiče cjepiva, očekujem da će ono imati dugotrajniji učinak na imunitet jer virusi kad stignu u naš organizam imaju imuno subverzivne učinke odnosno ometaju rad imunološkog sustava. Preusmjeravaju njegovu učinkovitost odnosno njegove mehanizme obrane tako da je imunološki sustav često poremećen ne samo kod korone nego sve to na isti način djeluje i kod drugih virusa. Kod cjepiva to nije slučaj. Naime, ova cjepiva protiv korone koriste cjeloviti S protein (spike). Imunološki sustav reagira na njegove pojedine segmente i to tako da neki segmenti izazovu odgovor antitijela a neki segmenti T limfocita odnosno staničnu imunost”, pojasnio je djelovanje Moderninog cjepiva.

Dodaje da je za očekivati da će ova nova cjepiva izazvati dobar stanični odgovor kao i onaj protutijela. Moguće da će imunitet nakon cijepljenja Moderninim cjepivom stvarno potrajati godinama jer kod prirodne infekcije često virusi zavaravaju imunološki sustav kako bi se mogli uspješno razmnožavati i imaju mehanizme za ‘prevaru’, ali kod cjepiva to nije slučaj jer nema infekcije i nema izbjegavanja imunološkog odgovor.

Djeluje i protiv mutiranih sojeva

Studije su do sada pokazale kako cjepivo djeluje i na mutirane sojeve, uključujući i onaj visokozarazan engleski.

“Imunost nakon cijepljenja bit će dugotrajnija, ali i protektivna i prema virusima koji do neke mjere mutiraju. Naš je imunološki sustav je dosta robustan u tom odgovoru i na neki se način stvara puno klonova koji prepoznaju i mutacije virusa. Zapravo sam uvjeren da će nakon cijepljenja ostati dugotrajniji imunitet nego li se pretpostavljalo. Što se tiče onih koji su preboljeli koronu, tek ćemo vidjeti koliko će trajati njihov imunitet jer zasad je prekratko vrijeme praćenja”, kaže prof. dr. Polić.