Ministar financija Zdravko Marić boravio je s obitelji u lipnju 2019. godine u luksuznom hotelu Bellevue u Malom Lošinju, otkrio je Net.hr u ožujku ove godine.

Sada portal Oštro otkriva i cijenu koju je platio - smještaj za dvije odrasle osobe i dvoje djece tada je, otkriva Oštro, platio 291,20 eura (2153 kuna) za noć, što predstavlja znatno nižu cijenu od uobičajene za to razdoblje u godini. Pišu i kako veliki popust može predstavljati i nedopušteni dar.

Ministar dobio tri puta manju cijenu?

Potkraj ožujka Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo je predmet protiv Zdravka Marića kako bi ispitalo okolnosti njegovog boravka u hotelu Bellevue. Ministar je boravio u suite-apartmanu i to četiri noći, od petka 21. do utorka 25. lipnja 2019. godine, za cijenu 291,20 eura po noći. Za četiri noći to ukupno iznosi 1,164.8 eura za boravak, no Oštro nije u posjedu ministrovog računa da bi mogao utvrditi krajnji iznos. A ministar ga nije želio dijeliti s javnošću.Kako pokazuju podaci u dokumentu, koji imamo u posjedu, ta je cijena odgovarala boravku u jeftinijoj dvokrevetnoj deluxe-park sobi.

Oštro je, međutim, dobio i podatke iz rezervacije sobe za drugu obitelj, odnosno dvije odrasle osobe i troje djece, čije identitete nećemo otkriti zbog zaštite njihove privatnosti. Oni su u istom tipu sobe – suite-apartmanu – boravili sljedećih pet dana, od utorka 25. do nedjelje 30. lipnja 2019. godine za cijenu od 1161 euro po noći, dakle po znatno višoj cijeni od one koju je platio ministar Marić.

Iz ministarstva financija i Jadranke nisu željeli komentirati ovaj slučaj.

Net.hr je već pisao o tvrtki Jadranka i okolnostima u kojima bi Marić trebao istraživati potencijalne ruske veze u trenucima kada čitava Europa, tako i hrvatska, uvodi sankcije tvrtkama povezanim s Rusijom. Kakvi su, dakle, izgledi da se istraži kompletna pozadina oko svih vlasničkih manevara i tragova novca u slučaju tvrtke Jadranka d.d., i vode li oni do Putinova režima, ili ne, s obzirom da su vodeći ljudi u operaciji Jadranka uspješno gradili veze prema ključnim ministrima u mnogim vladama? Ministar Marić je, dakle, bio gost hotela Jadranka, a prema najnovijim informacijama dobio je i veliki popust.