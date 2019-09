IZ MALENE OPĆINE NESTALI OGROMNI NOVCI, NAVODNO IH JE UKRALA NEDAVNO PREMINULA REFERENTICA: ‘Načelnica je za ovo morala znati’

Oporba ističe da je Ivančić kao načelnica odgovorna za proračun te je u referenticu imala povjerenja kao u stručnu djelatnicu općinskog Jedinstvenog upravnog odjela

Mještani Pribislavca, općine u Međimurskoj županiji, i dalje se pitaju kako je moguće da je iz općinskog proračuna nestalo toliko novca bez znanja načelnice. Podsjetimo, nedavno preminula referentica za računovodstvo zaposlena u Općini Pribislavec, godinama je na svoje privatne račune isplaćivala razne iznose iz proračuna. Kako ne bi pobudila sumnju, pazila je da brojke ne budu velike pa si je uplaćivala po tisuću ili 1500 kuna. Međutim, kako piše Večernji list, prošle godine si je odjednom isplatila 12 000 kuna.

Dok HNS-ova načelnica Višnja Ivančić tvrdi da nije ništa znala o prebacivanju novca na privatne račune referentice, oporba traži njenu neopizivu ostavku, ali i ostavke njezinih zamjenika. Ističu da je Ivančić kao načelnica odgovorna za proračun te je u referenticu imala povjerenja kao u stručnu djelatnicu općinskog Jedinstvenog upravnog odjela. Referentica je u srpnju u 59. godini iznenada preminula nakon kratke bolesti, a još nije poznato koliki je ukupni iznos uplatila na svoja tri privatna računa.

Sumnjivi iznosi

U selu se priča da je možda riječ i o iznosu o nekoliko milijuna kuna, no načelnica sumnja da je riječ o milijunskom iznosu. Nakon istrage bi trebao biti poznat točan iznos kao i je li još netko sudjelovao u krađi javnog novca. “Poznavao sam privatno pokojnu računovotkinju i još mi ne ide u glavu da bi nešto takvo mogla učiniti. To je skromna obitelj koja se po ničem nije izdvajala. U šoku smo svi”, kazao je jedan od mještana Pribislavca za Večernji list.

Osim ove afere, Općinu Pribislavec drma i politička kriza jer je Općinsko vijeće bez predsjednika otkako je bivši SDP-ovac Matija Ladić prešao u stranku Miranda Mrsića pa početkom veljače dao ostavku. Ladić tvrdi da je su na sjednicama Općinskog vijeća u više navrata upozoravali na sumnjive iznose tijekom donošenja samog proračuna. Međutim, kako kaže, načelnica ih je uvjerila da sa zaposlenicima JUO-a sve drži pod kontrolom i da će im biti omogućen uvid u kartice konta. “No, do detalja kartica konta nikad nismo imali prilike doći”, govori Ladić.

Žele da istraga obuhvati isplate na račune svih dosadašnjih načelnika, zamjenika i vijećnika

Ladić i njegov zamjenik su tada podnijeli ostavke, a povod za to bilo je neizglasavanje uskrsnica za penzionere jer im je rečeno da “za to nema novca”. Jedna sjednica Općinskog vijeća koju je sazvala načelnica otkazana je jer načelnici nemaju pravo sazivati sjednice predstavničkog tijela. No, pravo na sazivanje ima potpredsjednik Općinskog vijeća, HDZ-ovac Zoran Tomašić. On pak traži da istraga obuhvati i isplate na račune dosadašnjih načelnika, zamjenika i vijećnika. To datira od 2002. godine kada je Općina Pribislavec osnovana. Tu je prijedlog da se istraže i uplate na račune zaposlenika Općine, dosadašnjih pročelnika.

“Osobno, a vjerujem da tako misli i većina mještana, ne vjerujem da je jedan čovjek kroz tako puno godina mogao to raditi. Vjerujem da je više ljudi upleteno u to”, kazao je Tomašić Večernjem listu. Tvrdi da nije isključeno da je na bivšu računovotkinju vršen pritisak. Jedan od načelnika ističe da se ne bi smjela niti lipa iz proračuna isplatiti bez znanja načelnika. Objašnjava da stručne službe pripremaju naloge za plaćanje, a tek kad ih načelnik potpiše, provjerava se podudaraju li se nalozi za plaćanje i izvršeni nalozi.

Postavlja se pitanje bi li se uopće saznalo za ove mutne isplate da je računovotkinja ostala živa. Naime, manjak novca je prijavila nova računovotkinja kada je pročešljala papire koje je prethodnica ostavila. Kada je vidjela što se događa, otišla je načelnici i sve prijavila pa je otkrivena pronevjera skrivena u dokumentaciji računovodstva.