IZ LADICE IZVUČENA I MALO PRERAĐENA IDEJA STARA ČAK 50 GODINA: Hoće li Zageb dobiti podzemni tramvaj?

Nakon snažnog potresa 22. ožujka tramvajski promet središnjom ulicom središta Zagreba, Ilicom, obustavljen je i ne zna se kada će ponovno biti uspostavljen jer zbog vibracija koje izaziva prijeti urušavanje “načetih” zgrada. U međuvremenu, gradonačelnik Milan Bandić opet je počeo spominjati jednu već 50 godina staru priču, onu o gradnji podzemne željeznice u Zagrebu.

Neki su odmah zaključili da su to prazna obećanja, da se to spominje samo zato jer stižu izbori.

‘Zaroniti na Kačićevoj, a izroniti na Draškovićevoj’

U prilogu RTL Direkta kaže se da je prije 50 godina napravljena prva studija o zagrebačkom metrou, a posljednja velika takva datira iz 2006. godine. Tada je bio zamišljen zagrebački metro koji nikad nije ugledao svjetlo dana. Stručnjaci koji su sudjelovali u izradi danas o tome ne žele govoriti uvjereni da se projekt spominje samo u svrhu nadolazećih izbora.

Na 20. godišnjicu vladavine Bandić o metrou kaže: “Novi projekt na koji nas je podsjetio potres, “roniti” na Kačićevoj, a “izroniti” na Draškovićevoj. Eto, to je ono za čim žalim.”

No, građani su skeptični i ne vjeruju da će se zagrebački promet ikad spustiti pod zemlju.

“Ne, ni slučajno. Samo tramvaji. To je Bandićevo preizborno, ništa od toga.” “Nećemo mi to dočekati”, tek su neki od komentara Zagrepčana izrečenih pred kamerom RTL-a.

Trg bana Jelačića i Ilica samo za pješake

O trasi koja bi započinjala kod Britanskog trga i išla do gotovo 2 kilometra udaljene Draškovićeve ulice prošlog je tjedna održan prvi sastanak predstavnika Grada i stručnjaka. Na sastanku su bili i neki prometni stručnjaci.

“Maknuo bi se tramvaj s Trga bana Jelačića i iz Ilice koja bi bila samo za pješake i bicikliste. Kompletan prostor bi bio za terase kafića, za nekakve druge sadržaje i biciklističke staze. Znači, taj kompletan prostor gdje imamo sad tramvaj bi bio za to, a tramvaj pod zemljom”, rekao je za RTL Marko Šoštarić, prodekan Prometnog fakulteta.

On napominje da se zapravo radi o podzemnom tramvaju, odnosno spuštanju tračnica pod zemlju.

“Na jednom dijelu grada Zagreba spuštanje tramvaja na razinu -1, -2, ovisno od uvjeta te ovisno o podzemnom potoku i infrastrukturi. To su razine od 10, 20 metara gdje bi se takva trasa izgradila”, kaže Stjepan Lakušić, dekan Građevinskog fakulteta.

‘Takav projekt zna trajati i 15 do 20 godina’

Iako je Zagreb trusno područje stručnjaci kažu da to neće biti problem jer je tehnologija napredovala. Ipak, projekt neće ići ni brzo ni lako.

“To zna trajati i 15 do 20 godina od ideje do prve linije koja bi se pustila. Ovo je prva linija koja bi išla nešto brže i efikasnije, ali ako govorimo o nekom cjelovitom sustavu metroa, to traje znatno duže”, pojasnio je Lakušić.

“Takvi sustavi su skupi, ali daju određene efekte, može se prevesti jako puno putnika, mogu ići svakih 90 sekundi, prvo treba izračunati koliko bi se tu putnika vozilo”, dodao je Šoštarić s Prometnog fakulteta.

Podzemni tramvaj je možda predizborno obećanje, a možda ozbiljan plan koji će Zagrepčane po centru grada provozati podzemljem i to začas. I time bi ga pridružio velikim europskim metropolama gdje je metro glavno prijevozno sredstvo.

