Posljednji dijelovi konstrukcije Pelješkog mosta sutra će stići brodom iz Kine u Luku Ploče, s danom kašnjenja. A na samom gradilištu dosad je postavljeno 1800 metara rasponske konstrukcije, što čini 75 posto ukupne dužine mosta, javlja HRT.

'Za dva mjeseca imat ćemo cijelu čeličnu konstrukciju'

Na vodoravnom dijelu Pelješkog mosta, na kojemu će biti prometni traci, sve je više dijelova montirane konstrukcije, a razmak između stupova sve je manji. Trenutačno se najviše radi na podizanju, vješanju i zavarivanju rasponske konstrukcije mosta.

"Procjenjujemo da ćemo kroz dva mjeseca imati cijelu čeličnu konstrukciju montiranu. Sada je ona na nekih, s današnjim podizanjem koje imamo na stupnom mjestu S7, 75 posto", kazao je za HRT Ivica Granić, voditelj radova na montaži rasponske konstrukcije Pelješkog mosta iz kineskog CRBC-a.

Uskoro završava najvidljiviji dio posla

Brod koji iz Kine dovozi posljednja 24 dijela konstrukcije mosta doplovit će sutra na sidrište Luke Ploče.

"Nakon obavljanja svih ostalih formalnosti na sidrištu Luke Ploče, proslijedit će na već određenu poziciju ispred Pelješkog mosta", kaže Joško Nikolić, kapetan Lučke kapetanije Ploče.



Postavljanjem konstrukcije bit će završen najvidljiviji dio posla, no još mnogo toga treba napraviti. Potom, po riječima Jeroslava Šegedina, predstavnika Hrvatskih cesta na gradilištu Pelješkog mosta, predstoji ugradnja instalacija, odvodnje, elektroinstalacija, rasvjete mosta, opreme, ograda odbojnih, zaštitnih ograda od vjetra, popravak antikorozivne zaštite, postavljanje hidroizolacije i asfaltnog sloja. Sve to trebalo bi se završiti do kraja godine, a zatim slijede ispitivanja i tehnički prijam.