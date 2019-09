IZ HRVATSKIH POŠTA POTVRĐENO: ‘Sudac Turudić četiri puta nije podigao pozive za sud, a uredno su mu dostavljeni’

‘Obavljena je hitna provjera na terenu i utvrđeno je kako je uručenje navedenih pošiljki obavljeno u potpunosti sukladno važećim propisima. Uz to, kontaktiran je i poštar koji obavlja dostavu na tu adresu te je potvrđeno kako je dostava uredno obavljena’, kažu u Hrvatskim poštama

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić opravdavajući se jučer pred novinarima zbog neodazivanja na sudska ročišta na koja je pozivan nakon prijave za prebrzu vožnju i bježanje od policije, kazao je kako nikada nije dobio poziv na sud u Bjelovaru.

Turudić je na koncu pravomoćno kažnjen za prebrzu vožnju jer je početkom ove godine na bjelovarskoj obilaznici vozio automobil 132 kilometra na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 80 kilometara na sat, a potom se nije zaustavio niti na upozorenje policijskog vozila.

‘U poštanskom sandučiću nije bilo obavijesti’

Kazao je da je ubrzavao jer je iza njega vozio Audi bez oznaka policije koji je ubrzavao, pa je isto činio i on. Policajac je na sudu rekao da se Turudić zaustavio tek kada su ga drugi put pokušali zaustaviti, a Turudić tvrdi da se zaustavio kada je presretan i kada je presretač upalio službene oznake, pišu 24 sata.

Sve to trebao je objasniti na sudu u Bjelovaru gdje se nije pojavljivao jer, tvrdi, pozive nije dobio.

“Poštar dođe u vrijeme kada sam na poslu i zvoni. Ako nema nikoga u zgradi tko bi mu otvorio ulazna vrata, on ode i putem baci odrezak. Znate kako to funkcionira. U mom ulazu ima oko šest, sedam stanova i svi su u vrijeme dolaska poštara na poslu. (…) Bio sam na godišnjem odmoru i vratio sam se tek 19. kolovoza. U poštanskom sandučiću nisu me dočekale nikakve obavijesti”, kazao je Turudić u intervjuu Jutarnjem listu.

Hrvatska pošta: Dostava Turudiću uredno je obavljena

No, Hrvatska pošta je redakciji 24 sata dostavila očitovanje u kojem tvrde da Turudić uredno nije podizao pošiljke iako mu je obavijest ostavljena u sandučić.

“Obavljena je hitna provjera na terenu i utvrđeno je kako je uručenje navedenih pošiljaka obavljeno u potpunosti sukladno važećim propisima. Uz to, kontaktiran je i poštar koji obavlja dostavu na tu adresu te je potvrđeno kako je dostava uredno obavljena. Dakle, dostavu je poštar pokušao na adresi te nakon što primatelj tamo nije zatečen u poštanskom pretnicu je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke. Primatelj u roku od pet radnih dana pošiljku nije podigao u poštanskom uredu te je ona vraćena pošiljatelju. Isto se ponovilo prilikom pokušaja dostave četiri različite pošiljke”, odgovorili su iz Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte.

