IZ BANDIĆEVIH REDOVA PROCURILO: ‘Zbog lošeg zdravlja neće se kandidirati za predsjednika’; evo što Bandić kaže na to

Izvor iz Stranke rada i solidarnosti prekinuo je spekulacije o mogućoj kandidaturi Milana Bandića na predsjedničkim izborima koji će se održati u prosincu

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana branitelja s kninske tvrđave prije dva tjedna poručio kako Hrvatskoj treba novi Tuđman te kako će o tome nešto reći potkraj rujna, “nakon čega više ništa neće biti isto”, čime su počela nagađanja o njegovoj predsjedničkoj kandidaturi. No, čini se kako od toga neće biti ništa. Naime, jedna osoba iz Stranke rada i solidarnosti je za Večernji rekla kako je Bandić odbacio mogućnost kandidature.

“Razgovarali smo, htio sam znati ide li ili ne kako bismo se i mi u Klubu mogli pripremiti, vidjeti treba li pomoć u prikupljanju potpisa za kandidaturu, ali je kazao da neće u utrku i iz razloga što mu je zdravlje lošije”, rekao je neimenovani izvor iz stranke.

BANDIĆ ZAZIVA ‘NOVOG TUĐMANA’ I UVIJENO NAJAVLJUJE PREDSJEDNIČKU KANDIDATURU: ‘Treba nam čovjek koji će lupiti šakom o stol’

Prošle godine najavio kandidaturu

Bandić je još prošle godine tijekom proslave Dana Grada Zagreba izjavio kako ne isključuje mogućnost ponovne kandidature na predsjedničkim izborima. Podsjetimo, na predsjedničkim izborima 2009. je u drugom krugu osvojio 40 posto glasova, a tada ga je pobijedio Ivo Josipović.

Gradonačelnik Zagreba dosad nije komentirao druge predsjedničke kandidate. No, izvori iz njegova saborskog Kluba zastupnika ne isključuju mogućnost da je Bandićeva izjava iz Knina bila na tom tragu. Bandićevu bi potporu rado vidjeli sadašnja predsjednica, Kolinda Grabar Kitarović te Miroslav Škoro, koji je, znakovito, u svojoj kandidaturi također spominjao Tuđmana.

Kolinda i Škoro trebaju njegovu potporu

“Bilo je kontakata i razgovora. Trenutačno, koliko znam, Bandić ne namjerava ići u utrku te je spreman podržati predsjednicu. No isto tako znam da ga vabe i drugi, poput Škore, i zato ponavljam da je u ovom trenutku situacija takva. No do prosinca se stvari mogu i promijeniti”, izjavio je jedan HDZ-ovac blizak predsjednici te odbacio spekulacije da bi se Bandić mogao kandidirati kako bi joj pomogao pobijediti Škoru u prvom krugu te joj omogućiti ulazak u drugi krug sa Zoranom Milanovićem.

Politički analitičar Žarko Puhovski ne vjeruje da će se Bandić kandidirati, jer “on u parlamentu igra jednu igru kako bi se održavao na vlasti u Zagrebu. Njega ne zanimaju ni Pantovčak ni ulazak u Vladu, samo Zagreb.”

Javio se i Bandić

Nakon što su u javnost procurile ove informacije iz njegovih redova, Bandić ih je jutros komentirao. “Ja ne znam što su mediji objavili, ali ja znam što ću reći koncem 9. mjeseca. Mogu vam samo reći da će biti ugodnih iznenađenja”, rekao je zagrebački gradonačelnik za N1. Odluku je, kaže, donio, a s javnošću će je podijeliti u rujnu.