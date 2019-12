IVU I MLADENA ĆEMO PAMTITI : ‘Pravo na udomljavanje nam je kao božićni dar, spremni smo ih uzeti više i nećemo birati’

Ivo i Mladen nisu jedini par koje je u zadnjih par godina Ministarstvo obitelji odbilo u tome da postanu udomitelji ili posvojitelji

Životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić, kojima je Upravni sud u Zagrebu dao za pravo da mogu postati udomitelji djece, izjavili su u subotu novinarima da su sretni i da tu odluku ‘primaju kao božićni dar’.

“To je prvi put da je sud u Hrvatskoj istospolnom paru koji je u životnom partnerstvu takvo nešto presudio. Sretni smo što se to dogodilo i što je to u vrijeme Božićnih blagdana. To je poklon da će nam se ostvariti naše zelje za udomiteljstvom tokom sljedeće godine”, izjavio je Šegota na konferenciji za novinare u prostorijama Udruge Roda.

Smatra da resorno Ministarstvo nije smjelo zastaviti postupak procjene njihove sposobnosti da udome djecu, koji je bio pred samih krajem, dodavši da mora u roku od 60 dana ponoviti postupak i donijeti novu, “nediskriminirajuću odluku o tom slučaju”.

Nemaju profil idealnog djeteta

Ivo i Mladen rekli su kako su spremni udomiti jedno, dvoje ili troje djece, ovisno o tome kako stručnjaci procjene, i da neće birati niti imaju profil idealnog djeteta. Kažu kako su djeca koja se udomljuju često doživjela različite oblike diskriminacije i maltretiranja, zbog čega su neka od njih nerijetko izgubili povjerenje u ljude, a znaju imati i zdravstvenih i razvojnih poteškoća.

Neka od djece imaju i braće ili sestara pa ako bude moguće udomili bismo takvu djecu da se ne razdvajaju, kazali su životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić.

Zahvalili su prijateljima i udruzi Dugine obitelji što ih podržavaju.

Dugine obitelji pozivaju istospolne parove koji se suočavaju s diskriminacijom da se jave

“Napokon smo dočekali presudu koja potvrđuje sve naše javne izjave unatrag više od dvije godine, koja potvrđuje ono što strani sudovi, znanost, druge zemlje EU govore već više od 10 godina. Zakon o životnom partnerstvu jasno govori kako se prema istospolnim parovima treba postupati jednako kao i prema bračnim drugovima, i drago nam je da je Sud odlučio pozitivno u slučaju naših članova Ive i Mladena koje je Ministarstvo obitelji izravno diskriminiralo”, izjavio je predstavnik udruge Dugine obitelji Daniel Martinović.

Nisu jedini koji su bili odbijeni

Dodao je da Ivo i Mladen nisu jedini par koje je u zadnjih par godina Ministarstvo obitelji odbilo u tome da postanu udomitelji ili posvojitelji.

Martinović je ustvrdio da je njihov čin presedan i za ostale parove koji se odluče na ovaj način proširiti svoju obitelj i pružiti dom, ljubav, podršku i bolju budućnost djeci koja provode svoje djetinjstvo u domovima,.

Pozvao je sve istospolne parove koji se ‘suočavaju s diskriminacijom da se jave i zatraže besplatnu pravnu pomoć Duginih obitelji’.