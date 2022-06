Političari iz Centra danas su sazvali izvanrednu konferenciju za medije na parkingu na Gripama. Povod ovoga obraćanja bio je seks-skandal, odnosno komunikacija koju je Luka Baričić vodio preko društvenih mreža s djevojkom iz Srbije, kao i Bojan Ivošević. On je u svojem obraćanju medijima kazao kako je on samo radio uslugu prijatelju Luki.

"Sve što sam ja imao veze s ovim je uvjerenje da se radi o nekoj zafrkanciji s curama od kojih je jedna zainteresirana za Luku Baričića. U trenutku kad ulazim u tu benignu zafrkanciju nitko ne govori o ikakvim godinama ili nekoj maloljetnici, nego dobivam fotografiju vidljivo odrasle osobe. Ja toj osobi ne šaljem poruke s bilo kakvim fotografijama, a kamoli eksplicitnim intimnim. Ja ne šaljem ni poruke nekog eksplicitnijeg sadržaja, niti znam kakve poruke šalje Luka. U cijelom svibnju pa do trenutka kad je on dobio poruku da mu je komunikacija namještena s Lukom sam se čuo samo jednom minutu i pol, što mogu pokazati na izlistu poziva između nas dvojice. Budući da ja nisam pokazivao nikakav bitan interes kakav se od mene očito očekivao, jedna od navodnih djevojaka šalje 22. svibnja poruku Luki sljedećeg sadržaja, koji vam nije prezentiran u medijima: "Kaže seka da se drug ne javlja. Neka joj se javi sutra tokom dana da ne bi još odustala od putovanja u Split."

'Prekinuo sam komunikaciju'

Naglasio je kako se nisu spominjale ničije godine, a kada je druga djevojka navela da ima skoro 18 godina, on je razmijenio još samo završne poruke.

"Od tih poruka opet u medijima niste dobili njezinu zadnju, vezanu uz moj tobožnji nagovor da dođe u Split: 'Nisi me baš uverio'. Na tu poruku ja ne odgovaram, jer sam ja prekinuo komunikaciju, a ne ona kako je prezentirano u javnosti. I šta se tada događa, nakon što sam, ponavljam, ja prekinuo svaku komunikaciju, pa i običnu zafrkanciju? Druga djevojka piše Luku sljedeće, što opet nekim slučajem nije završilo u medijima: 'Ništa od prijatelja… Ali se Bojanu ne sviđa mala, deluje nezainteresovan?'", rekao je Ivošević.

'Nadam se da će Luka naučiti nešto iz svojih grešaka'

Još jednom je ponovio kako je samo radio uslugu prijatelju.

"Dakle, pokušaj da ja pošaljem bilo kakvu kompromitirajuću fotografiju, pa i bilo kakvu daljnju eksplicitniju poruku nakon ubacivanja teme o skoro 18 godina nije uspio. "One", tobožnje djevojke su nezadovoljne mojom nezainteresiranošću i vrše daljnji pritisak na Luku da se ja zainteresiram. Luka bez ikakva mojeg znanja, emocionalno ucijenjen hoće li doći do upoznavanja i intime s takozvanom starijom sestrom daje obećanja u moje ime za koja nemam pojma da se događaju. Niti u jednom trenutku ja ne znam ni da je Luka otišao dalje od benignog dopisivanja u tako snažnu razmjenu poruka i fotografija. A da bi se i mene dovelo u takvu situaciju takozvana "starija sestra" šalje Luki poruku da se ja povežem s mlađom, ali bez riječi o bilo kakvoj maloljetnosti u tom trenutku, a poruka, koju opet niste dobili, kao ni čitav ispravan kontekst o meni je sljedeća: "Ja sam pričala noćas sa sekom, nek joj se drug javi na whatsapp pa neka se dogovore, mislim da će tako da bude najbolje. Reci mu kako sam ti rekla, neka joj odma da do znanja šta želi i ko je glavni, mala gori za dominantnim frajerima'", rekao je Ivošević pa još dodao:

"Ovo smatram pokušajem teške političke kompromitacije mene kao osobe koja naručitelju nije uspjela u svemu u što me je nastojao uvući, pa je završno odrađen i čin da se selektivnim porukama i njihovim sugestivnim prikazom koji ne slijedi ispravnu kronologiju, te gdje se nejasno miješaju Lukine i moje poruke, iako ja o Lukinima nemam pojma i u njima ne sudjelujem, želio stvoriti dojam da sam ja ta strana koja navaljuje na susret i seksualni čin. A ja se uz zafrkanciju, jer sam mislio da je riječ o stvarnim osobama i zafrkanciji, cijelo vrijeme izvlačim iz eksplicitnih traženih sadržaja, nesvjestan da se u njihovim paralelnim dopisivanjima s Lukom stvara "slučaj seksualnog prijestupnika Bojana Ivoševića". Zadnja njihova poruka Luki, sad znamo da to nisu djevojke, glasi: deluje nezainteresovan! Sad prevedeno na politički jezik znači: Nismo ga uspjeli uhvatiti, daj ga još motiviraj. Ali od mene ne dobivaju više ni slova. U ovom napadu na mene naručitelj i izvršitelj sami priznaju da nisu ostvarili cilj, pa su se potrudili poslati tako selekcioniran slijed poruka da djeluje da jesu. Luki želim da izdrži i nadam se će naučiti nešto iz svojih grešaka."

Neće se povući iz politike

Ivošević je naglasio kako se zbog ovoga "apsolutno neće povući iz politike".

"Portal koji je ovo objavio je sugerirao da sam ja slao nekakve snimke, to nije istina. Moje poruke su potpuno benigne, provokacije i zezancije. Završio sam razgovor kada je rekla koliko ima godina. Deeskalirao sam razgovor i prestao", rekao je Ivošević pa dodao:

"Njihov cilj je bio da pošaljem sliku spolovila, ja sam samo radio uslugu prijatelju, bio sam wingman i nisam prekršio nikakav zakon. Osoba koja je komunicirala tu priču po kavama je član HGS-a. Ovo je najniži udarac u povijesti hrvatske politike, ali neće nas zaustaviti."