Političar Luka Baričić došao je u središte medijske pozornosti nakon što je Večernji list objavio da su on i donedavni splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević razmjenjivali seksualne poruke s dvjema djevojkama iz Srbije od kojih je jedna, navodno, maloljetna.

Sada je u javnost iscurila prepiska Ivoševića i maloljetne djevojke u kojoj se vidi kako Ivošević ne odustaje od nagovaranja da maloljetnica dođe u Split, iako mu je djevojka napisala kako nema 18 godina.

Nova prepiska iscurila u javnost

Na izvanrednoj press konferenciji održanoj u ponedjeljak Ivošević je kazao kako je komunikaciju prekinuo čim mu je maloljetna Srpkinja rekla koliko ima godina.

U javnost je međutim opet iscurila jedna prepiska:

M: Mislim da sam sasvim u redu za nepunih 18.

B: Za*ebaješ?

M: Seka kaže da ti je Luka sve kazao.

B: Vraga je on meni reka. Ček, kad si ti rođena?

M: Ja imam informaciju da ti je sve preneo.

B: Naje*ao je kad ga vidim. Ail svejedno ima da dođeš.

M: Na jesen 2004. skoro 18 imam. Nekakav problem?

B: Možda nema problema, izgleda da si dovoljno stara.

M: I što ćemo mi onda?

B: A izgleda da možemo što hoćemo. Dolaziš?

Nakon ovih poruka Ivošević je poslao i sliku.

"Radi se o reciklaži materijala gdje sam ja rekao da je taj dan još trajao u vidu deeskalacije i to je to, nema ništa novo. Doslovno niti jedna nova poruka nije izašla u zadnjih 24 ili 48 sati otkad se to dogodilo", tvrdi Ivošević.

Ivošević je za Dnevnik Nove TV rekao : "Vidite po datumu, isti dan je jedno i drugo. Tako da nisam lagao. Rekao sam da je išla deskalacija i prestanak komunikacije."