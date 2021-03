IVO ŽINIĆ IZLAZI NA IZBORE? ‘Nikome baš nije jasno zašto to ipak radi, ali okuplja ljude za svoju nezavisnu listu’

Premda nikome nije najjasnije zašto to radi, sisačko-moslavački župan Ivo Žinić izaći će na izbore, i to kao – nezavisan kandidat

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić postigao je dogovor sa HDZ-om da se neće ponovno kandidirati za župana, nakon što su otkrivene njegove brojne afere. No, kako doznaje 24sata, Žinić će, čini se, taj dogovor prekršiti. Dogovor je bio da se županijska organizacija koju je vodio župan Žinić raspusti te da se on povuče i više ne kandidira za župana, a zauzvrat bi ostao župan do kraja mandata.

‘Nikome nije jasno zašto to ipak radi’

No, očito je da Žinić planira na izbore, i to kao nezavisni kandidat. “Naručio je da mu se napravi popis svih projekata koje je odradio u zadnjih sedam godina i s tim planira u kampanju”, rekao je za 24sata izvor iz županijske uprave.

Također, izvori iz HDZ-a potvrđuju takve Žinićeve namjere. “Nikome baš nije jasno zašto to ipak radi, ali Žinić okuplja ljude za svoju nezavisnu listu. I to planira objaviti u zadnji tren iako više neće biti u HDZ-u. Očito računa da će dio birača njega i dalje percipirati kao HDZ-ova kandidata iako je on u stranci prekrižen i kandidat je Ivan Celjak, koji nema veze s njegovom ostavštinom”, rekao je izvor iz HDZ-a.

Žinić će odnijeti dio glasova svojoj bivšoj stranci, iako je u silaznoj putanji, a neki pretpostavljaju da je plan da s listom osvoji dio glasova i bude jezičac na vagi ako HDZ-u bude nedostajala koja ruka za većinu u skupštini i podršku novom županu. Žinić bi tako održao utjecaj i moć, što je u njegovu slučaju itekako važno.

Za potresom razrušenu županiju borba će, izgleda, biti žestoka. HDZ-ov kandidat, saborski zastupnik Ivan Celjak, bio je dosadašnji favorit, a Žinić bi mu svojom kandidaturom mogao odnijeti dio glasova. Kandidat Domovinskog pokreta je Damir Markuš, bivši pripadnik HOS-a koji ima ugled na desnici. Premda SDP nema svog kandidata, podržava radijskog voditelja Daniela Berdaisa, koji na izbore izlazi kao nezavisni kandidat i pokušava okupiti lijeve snage. U drugi krug su, prema predviđanjima, trebali Berdais i Celjak, no Žinić bi sada mogao pomrsiti planove kandidatu svoje stranke.