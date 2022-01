Bivši predsjednik i profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivo Josipović za RTL je komentirao je li prekršen zakon u slučaju privođenja 72-godišnjeg Mladena Ćustića koji je na Facebooku napisao komentar o premijeru Andreju Plenkoviću.

"Treba vidjeti i sud će to učiniti, je li bila riječ o nekom aktivnom napadu, planiranom napadu ili nije, ili je bila riječ o verbalnoj izjavi koja je vrijednosni sud. Ako je riječ o verbalnom iskazu vrijednosnog suda tu neće biti prekršaja ni kaznenog djela. Kada bi bilo aktivnog napada to bi bilo ugrožavanje i moglo bi se podvesti pod prekršaj ili kazneno djelo", kazao je Josipović.

Dužni trpjeti više

Komentirao je i je li ugroza bila toliko velika da su za vrijeme posjeta premijera oba autora komentara morali biti iza rešetaka.

"Ako nije bilo riječi o nekakvoj organizaciji koja je pripremala napad onda je to bilo previše. Po praksi Europskog suda za ljudska prava i po praksi Ustavnog suda, redovnih prekršajnih sudova, je situacija takva da su javne osobe, posebno ako su istaknuti političari, dužni trpjeti više nego obični ljudi. To trpljenje se odnosi na vrijednosne sudove iskazane na neki grubi i neprimjerne način, što sam i osobno doživio. Kad bi bilo riječ o nečemu što je kleveta, to bi prelazilo granice i bilo kažnjivo", kazao je Josipović.

Veli i da će ovo premijeru nanijeti određenu štetu te da je reakcija bila pretjerana. Komentirao je i zašto se ne reagira ovako brzo kada u pitanju nisu štićene osobe.

"Kad je riječ o običnim građanima, nemaju mehanizam koji ih štiti zato postoji posebna kategorija štićenih osoba jer s jedne strane moraju više trpjeti, al i kada je riječ o sigurnosti imaju pravo na zaštitu jer su i više ugroženi", rekao je Josipović.