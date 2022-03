Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao pad drona u Zagrebu i komunikaciju državnog vrha nakon tog događaja, kao i situaciju u Ukrajini.

"Javnost ima pravo znati, no problem je bio što se govorilo i o neprovjerenim činjenicama, a tek to unosi zabunu”, rekao je Ivo Josipović o padu bespilotne letjelice u Zagrebu.

“Potreba da se komunicira i udovolji znatiželji neki put ne korespondira odgovornosti. Možda je bolje pričekati dan-dva pa reći istinu nego svako malo mijenjati izjave. To svakako narušava povjerenje u institucije.”

Bila bi na korisnija protuzračna obrana

Na pitanje tko donosi odluke o letovima kod nas, Josipović je rekao: “Nije to pitanje samo letenja u zračnom prostoru. Dugo sam upozoravao da su rješenja takva da ne daju prave odgovore, posebno kad je riječ o ovlastima predsjednika Republike. Smatram ne da treba smanjiti ovlasti predsjedniku, nego da treba razjasniti te ovlasti da bude jasno što predsjednik Republike može i koje su mu granice. Osim što su ovlasti skučene, još su i nejasne. Primjećuje se da vlade vrlo često imaju tendenciju nagrizanja postojećih ustavnih ovlasti zakonima. Stalna je tendencija da se zakonima mimo Ustava nagrizaju i ograničavaju ovlasti predsjednika”.

Smatra da bi Hrvatskoj od aviona bila korisnija protuzračna obrana ili tenkovi.

Što se tiče rata u Ukrajini, mišljenja je da nismo ni blizu konačnom dogovoru i miru. „Pozicije obje strane čine se jako udaljene. Mislim da su očekivanje Rusije da se Ukrajina odrekne dijela teritorija pretežak uvjet i teško da će netko na to pristati. Putin i Rusija su u poziciji da im ne ide kako su mislili, ali imaju jasnu situaciju da neće biti uplitanja drugih strana i Ukrajina je u neugodnoj poziciji da je u vojnom smislu sama. Dolazi pomoć u oružju. Nažalost riječ je o nedopustivoj agresiji i posljedice će biti dugoročne. Koliko će Ukrajina imati snage, teško je reći”, rekao je.

Velike promjene

Upitan čeka li nas hladnoratovski slijed, rekao je da su promjene velike.

"Dugo je arhitektura bila građena na filozofiji straha od atomskog arsenala, no na djelu su politike koje su bezobzirne i teško je reći bilo kakve prognoze. Možemo se nadati da će ipak pobijediti razum i da će oni koji odlučuju o svjetskom ratu i miru vidjeti da se približavamo opasnoj točki s koje možda nema povratka. Mislim da je to realnost. Zapad je svjestan da postoji ta granica nakon koje nema povratka, ali nisam siguran da to postoji na drugoj strani”, kazao je bivši predsjednik Ivo Josipović.