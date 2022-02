Iako i dalje pada broj novozaraženih koronavirusom, broj preminulih i dalje je visok. Od jučer su umrle još 43 osobe. U bolnicama je više od dvije tisuće pacijenata, 194 na respiratoru.

"Što smo posijali to smo i poželi. A poželi smo umrle, smrt. Necijepljenost je jedini razlog tome, naravno da je tome doprinijelo što je svakome više dosadilo držati se bilo kakvih protuepidemijskih mjera i onda je došao virus koji se strelovito širi a mi smo mislili da je on nekakav blagi virus. Nije blagi virus, on je za stare, necijepljene, kronično bolesne ljude smrtonosan virus", kaže predstojnik Klinike za infektologiju iz KBC-a Split Ivo Ivić, javlja HRT.

Umiru uglavnom necijepljeni

U petom valu u KBC-u Rijeka je oko 60 preminulih. Sve je više onih koji umiru s COVID-om, a ne od COVID-a. "Poglavito su to necijepljeni stariji pojedinci koji zapravo imaju brojne druge komorbiditete i zapravo to je i odraz te nekakve visoke smrtnosti. Znači mi smo u posljednjih a 24 sata u KBC-u imali pet preminulih od čega je samo jedan cijepljeni to s dvije doze, a prosjek godina je 85. To pokazuje da smo svi pomalo zakazali", rekao je Aron Grubešić, voditelj COVID odjela u KBC Rijeka.

"I liječnici i obitelji tih pacijenata i svi zapravo drugi akteri priče, jer ne može se dogoditi da ljudi dolaze od 93 godine COVID pozitivni nakon dvije godine što je COVID prisutan", ističe Aron Grubešić.

Na cjepnom punktu na Velesajmu i danas je bio velik broj stranaca, a od 480 cijepljenih svaka treća osoba je iz Rusije.

Stiže novo cjepivo

U Hrvatsku potkraj veljače stiže 69 000 doza novog proteinskog cjepiva, do sredine ožujka ukupno 198.000 doza.

"Već sada imamo upite i interes za ovim cjepivom. Što se tiče rezultata istraživanja o učinkovitosti cjepiva ona su zbilja jako dobra. Visoka učinkovitost od nekih 90 posto u zaštiti od simptomatske bolest, blage, srednje teške pa čak i od onih najtežih oblika bolesti", kaže Goranka Petrović, epidemiologinja HZJZ-a.

Situacija je kod nas i dalje ozbiljna, no razloga za optimizam ima.

"Preokret od ove velike opasnosti koju sada imamo se najvjerojatnije očekuje sredinom i krajem proljeća i to je vrijeme kad imamo i različit način života i virus nema toliko šansi lokalnog širenja", kaže znanstvenik Ivan Đikić.