Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split, Ivo Ivić, još jednom je rekao kako je cijepljenje protiv koronavirusa jedini izlaz iz pandemije.

"Mi praktički imamo stalno isti broj bolesnika, isti nam je priljev i to nije dobro za rad bolnice s jedne strane, a s druge strane nije dobro za zdravlje ljudi. Pola necijepljenih ljudi znači da će biti još umiranja i to će očito trajati mjesecima. Nema čovjeka na kugli zemaljskoj koji se koronavirusom neće zaraziti, samo je pitanje hoće li biti cijepljen pa će to ublažiti i onemogućiti težu bolest ili će se prepustiti sudbini s velikim izgledima da nastrada", rekao je Ivić za HRT.

Izlaz? Obavezno cijepljenje

Misli i da je uvođenje obveznog cijepljenja možda rješenje da ne živimo mjesecima, a možda čak i godinama na ovaj način.

"Svako društvo koje je dovoljno pametno, organizirano i dovelo je to cijepljenje do značajnih postotaka vidi da je život s koronavirusom moguć. Tamo gdje se to nije uspjelo napraviti raste svijest kako bi možda bio izlaz da se uvede obavezno cijepljenje."

'Čeka nas duga borba'

Brojke novozaraženih posljednjih dana počele su padati. Ivić je rekao da kada bi ovaj virus bio tako dobar i ne bi se mijenjao, onda bismo mogli reći da ćemo svi jednom preboljeti isti soj i steći imunost.

"Međutim, bude li se on mijenjao, a ima nakanu, to je tako jasno, slično kao i gripa, onda je očito da nas čeka duga borba. Ako se sjetimo povijesti s gripom 1918. godine, to je bilo tako - četiri godine dok se stekla kolektivna imunost. No to je bilo zaražavanjem, a mi sad imamo priliku imunost steći cijepljenjem i na taj način ublažiti udarac, ali očito da to baš ne ide kako treba", kazao je dr. Ivić.