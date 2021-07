Predstojnik Klinike za infektologiju splitskog KBC-a, prim. dr. sc. Ivo Ivić komentirao je trenutnu epidemiološku situaciju, širenje delta-soja koronavirusa i pad interesa za cijepljenje.

Dr. Ivić smatra kako je glavni problem s delta-sojem velik broj necijepljenih ljudi, ali i sve brže širenje novih sojeva virusa koji povećavaju šansu da se epidemija i dalje održava, odnosno da doživi svoje skokove.

"To tereti zdravstveni sustav. Moramo biti aktivni i ne smijemo dopustiti da virus bude taj koji upravlja našim životima ako imamo alate kojima mi možemo upravljati virusom", rekao je dr. Ivić za HRT.

'Ako ništa ne poduzmemo...'

Upitan je li hrvatska turistička sezona pod upitnikom i što je potrebno napraviti kako bi se spriječio prijevremeni kraj sezone, dr. Ivić je naglasio kako je potrebno procijepiti što veći broj populacije te da jedino tako možemo virusu onemogućiti da se širi. "To je iskustvo koje se potvrdilo, koje se dokazalo", istaknuo je.

"Glavni širitelji virusa su mladi ljudi koji nemaju tešku bolest. Glavni bolesnici su starije osobe koji dobivaju tešku bolest. Hrvatska mora postići što veću procijepljenost populacije da bismo smanjili širenje virusa, a posebno da bi zaštitili stariju populaciju od teških bolesti.

Vidjeli smo mi taj scenarij prošle godine koji sada gledamo u Španjolskoj i ne postoji niti jedan razlog da se ne bojimo da se to isto može i kod nas dogoditi ako ništa ne poduzmemo, dodao je primarijus Ivić.

'Kada bi se po duši i pameti pitalo nas infektologe i epidemiologe...'

Za postizanje kolektivnog imuniteta Hrvatska mora procijepiti još brojne građane jer smo daleko od te potrebne stope. "Nije to problem koji muči samo Hrvatsku. Razumijevanje stvarnoga problema s koronavirusom muči cijeli svijet. U zemljama poput Nizozemske odaziv na cijepljenje je puno bolji od zemalja koje su bliže Mediteranu.

Teško mi je reći na koji način, nakon godinu i pol dana objašnjavanja ljudima, dodatno dokazati, uvjeriti ih da je cijepljenje jedini način da se izbjegne loš scenarij. Kad bi se po duši i pameti pitalo nas infektologe i epidemiologe, mi smo da se cijepi i ako je potrebno da to bude i obavezno cijepljenje, jer se mi nalazimo u jednoj izrazito ozbiljnoj situaciji. Vrijeme nam curi, nemamo puno vremena, ako se ne zaštitimo onim čime možemo, naša je perspektiva da ćemo doživjeti velike štete", poručio je Ivić.

Smatra da nećemo postići dobre brojeve što se tiče cijepljenja

Primarijus Ivić nije optimističan što se tiče porasta broja cijepljenih. "Mislim tko se je do sada odlučio za cijepljenje, da se je odlučio. Mi uz puno napora možemo za neki postotak podignuti procijepljenost, ali nekako nisam uvjeren da ćemo postići dobre brojeve. Kad biste mene pitali - koji su to brojevi, koji su to postotci, to bi za stariju populaciju iznad 65 godina trebalo biti između osamdeset do sto posto", rekao je.

"Svaki zdravstveni sustav muči pritisak na bolnice. Teško bolesnici se regrutiraju iz starijih dobnih skupina i skupina kroničnih bolesnika. Kad bi starija populacija imala kliničku sliku kao i mladi, onda ne bi trebalo ni razgovarati o jednoj ozbiljnoj bolesti. Jako je bitno stariju populaciju i osobe s kroničnim bolestima, bez obzira na životnu dob procijepiti ako je moguće do sto posto procijepljenosti", dodao je dr. Ivić.

Na kraju se osvrnuo na činjenicu da je u KB Dubrava preminulo osmero pacijenata od koronavirusa, iako su primili dvije doze cjepiva.

"Nisam shvatio o čemu se radi kod tih osam bolesnika. Ono što ja mogu reći - detalja nema. Za KBC Split mogu reći da niti jedan bolesnik koji je cijepljen nije umro od covida. To je jednostavno tako. Oni koji su cijepljeni, a umrli su - umrli su od nekih drugih bolesti, a ne od koronavirusa", zaključio je.