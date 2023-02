Hrvatski povjesničar Ivo Goldstein gostovao je na N1 televiziji gdje je među ostalim pričao o ostavštini Josipa Broza Tita. Tako je upozorio je na važnost očuvanja kulture sjećanja.

“Kultura sjećanja je važna jer je ona baza na kojoj mi gradimo političke činjenice o kojima danas svakodnevno govorimo. Kad je Tito umro, izreka je bila – reci mi što misliš o Titu i reći ću ti tko si – danas je tako o Franji Tuđmanu. Mi možemo danas reći da je za sve ono što danas imamo zaslužan on, sa svim svojim eventualno pozitivnim i negativnim konotacijama, bez obzira kako mi to gledamo. Kultura sjećanja je neosporno važna, a jedna od manifestacija su upravo imena ulica i trgova – kako prezentiramo naše gradove sebi i drugima”, rekao je pa se osvrnuo na promjenu imena Trga Maršala Tita u Trg Republike Hrvatske, Goldstein kaže: “To je civilizacijsko pitanje jer je Trg Maršala Tita ukinut na jedan brutalan način 2017. godine mimo volje građana.

Građane nitko nije pitao. Bandiću je to trebalo iz puke političke trgovine da ostane na vlasti. To je civilizacijsko pitanje povratka nečega što se nije smjelo mijenjati po takvoj proceduri. Tito je u osnovi hrvatske povijesti i on je ustavna činjenica. To nije pitanje političke korektnosti, nego tvrda historiografska činjenica je da je ova država nastala na odlukama ZAVNOH-a 1943. iz Otočca i s Plitvičkih jezera. Ustroj Federalne Republike Hrvatske unutar Jugoslavije je potvrđen na zasjedanjima AVNOJ-a i konačno ustavima Jugoslavije i Hrvatske i do odluke 1991. da se temeljem te ustavne kronologije može Hrvatsku priznati međunarodno. Tito je bio inicijator da se ZAVNOH konstituira. To su bile jezgre stvaranja šesteročlane federacije. Možemo govoriti o njegovim manama i o tome da je bilo na vrhu hijerarhije koja je počinila ratni zločin 1945., ali treba reći da je Tito i osloboditelj. Oslobodio je Primorje i Istru. Bez Tita toga ne bi bilo”, rekao je i nastavio.

“Još nešto, činjenica jest da kad biste gledali u Zagrebu ili bilo kojem gradu, imate ljudi zaslužnih koji isto tako imaju mrlje na svojim biografijama. Neki će reći, i nitko to neće sporiti među Amerikancima, da je George Washington imao jedan vrlo ružan odnos prema svojim robovima pa nitko neće reći da treba ukidati imenovanja ulica, trgova. Nitko neće preimenovati Washington DC zato što je George Washington imao problema s robovima”, zaključio je.