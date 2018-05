IVICA TODORIĆ U OFANZIVI: ‘Plenkoviću, tvoja je igra završena. Nemoj više štetiti HDZ-u, vladi i hrvatskom narodu’

“Plenković sada ima jedan nemogući zadatak, a to je da sačuva roll up i Knighthead u igri oko Agrokora. On mora ostati, jer ako ne ostane, otvorit će se papiri Agrokora i to bi za mnoge od njih bila katastrofa. Treba iz Hrvatske iznijeti milijarde eura, a sve se to ne može ako padne roll up i Knighthead”, tvrdi Todorić

I u drugoj objavi na svome blogu nakon jučerašnje ostavke potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, razvlašteni gazda Agrokora Ivica Todorić fokusirao se i okomio na predsejdnika Vlade Andreja Plenkovića. Prvo je Plenkovića nazvao ‘Plijenkovićem’ ustvrdivši da je sada on na potezu, a u drugoj jučerašnjoj objavi premijera je optužio da štiti famoznu ‘grupu Borg’ (kružok stručnjaka iz mailova Martine Dalić, koji su izrađivali ‘lex Agrokor’) i to zbog rolol-up modela.

Todorićev blog pod naslovom “Plenković štiti grupu Borg zbog roll-upa” prenosimo u cijelosti.

“Nije mi se vjerovalo kada sam iznosio činjenice”

“Poštovani čitatelji moga bloga, od otimanja privatnoga vlasništva provlači se mantra Grupe Borg i/ili samog vrha Vlade “da nije došlo do Lex Agrokora, dogodila bi se katastrofa”; “Todorić ne želi priznati da su bili problemi” i slični neutemeljeni spinovi. Kako nije bilo dovoljno povjerenja prema meni nije mi se vjerovalo kada sam iznosio činjenice o skupinama, institucijama i ljudima – kako sam ih tada nazivao “MREŽA” KOJE SU SE ORGANIZIRALE (Todorićev verzal, nap.a.) radi preuzimanja Agrokora zbog vlastite koristi. Danas se vidi da je to zločinačka organizacija “Grupa Borg” sa skupinama koje ću u ovom tekstu zvati Grupa.

Od početka tvrdim da je “Grupa” djelovala duže vrijeme, nanosila velike financijske i poslovne štete Agrokoru. Paralelno sa sabotažom, razrađivali su planove za rušenje Agrokora i otimanje kompanije meni kao vlasniku.

“Došli su u moj ured i tražili da im predam kompaniju”

“Grupa” se povezala s dijelom ljudi iz Vlade koja je u tom privatnom dealu vidjela političku ili imovinsku korist te su zajedno pokrenuli planiranje i realizaciju otimanja i pljačke Agrokora. Naposljetku su došli u moj ured i otvoreno zatražili da im predam kompaniju. Četrddeset godina radio sam od jutra do sutra, stvarao, investirao, gradio, otvarao nove perspektive Hrvatskoj, ali i svim državama u regiji (npr. samo neku od usporedbi koju spomene jedan bivši direktor jučer, da Jamnica i Ledo sami imaju preko 600.000 frižidera u cijeloj regiji). Oko 14.500 mojih dosadašnjih radnih dana bili su izazovni, teški, radosni, a može se reći da je stvarno svaki dan bio obilježen i problemima i uspjesima.

Opet moram ponoviti ono što mjesecima ponavljam: Agrokor je krajem 2016. i početkom siječnja 2017. imao redovno, uredno poslovanje, s redovnim izazovima. Puno više problema smo imali početkom 2016., ustvari, Agrokor si je krajem 2016. otvorio odličnu perspektivu za kvalitetno financijsko i poslovno restrukturiranje. (sami doveli Houlihan Lokey, dobitnika globalne nagrade za najbolju tvrtku za restrukturiranje dvije godine za redom)

Kako je svaki naš korak stalno pratila Grupa Borg, Alix Partners i ostale skupine, znali su da kad posložimo zadnje kotačiće i odemo na IPO, neće više imati šanse doći do Agrokora kojeg su svom silom željeli preuzeti (čitaj: oteti). Poduzeli su sve raspoloživo, zvali investitore, rejting agencije i drugo, kako bi srušili Agrokor. Oni nikada ne bi uspjeli da sama Vlada nije pokrenula rušenje Agrokora. Danas, nakon prepiske jednog dijela aktera tog organiziranog procesa, sve je jasno.

“Agrokor doveden u probleme nakon medijskih spinova Vlade”

Agrokor je doveden u probleme poslije nevjerojatnih medijskih spinova Vlade, organiziranja i vladinog okupljanja (na čelu s Dalić) svih dionika Agrokora protiv vlasnika i kompanije, pritiska na investitore, dobavljače i sve ostale dionike vezane uz Agrokor, a sve nakon što sam odbio Agrokor pokloniti Dalić i njenoj “Grupi Borg”! Da nije tužno, bilo bi smiješno.

Jedna ugledna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u jednom je intervjuu rekla kako “oni misle da mi svi ne znamo o čemu je riječ”. Slobodan sam iskoristiti tu njezinu misao i reći premijeru Plenkoviću zar on stvarno misli da mi ne znamo o čemu je riječ? Sve to govorim referirajući se na njegovu izjavu povodom ostavke Martine Dalić. Ne vidim ništa lošega u tome što je on pokušao svoju kolegicu otpratiti na pristojan način, ali to što on misli da mi ne razumijemo o čemu je riječ, grdno se vara.

“O ostavci Martine Dalić nema apsolutno ništa za reći”

O Martini Dalić, njezinoj ostavci ja nemam apsolutno ništa za reći. Ona je sama svojim djelima do sada rekla previše i dalje će se saznavati čitav niz stvari koje za nju neće biti nimalo ugodne. Ustvari, o čemu je riječ? Možda stvarno ispada da premijer Plenković nema apsolutno nimalo morala i ne daje ostavku. Mi koji znamo o čemu je riječ, ipak mislimo da Plenkoviću nije do morala već ga vodi puka nužda – no, sa svojim grupama i partnerima sada ima jedan nemogući zadatak, a to je da sačuva roll up i Knighthead u igri oko Agrokora. On mora ostati, jer ako ne ostane, otvorit će se papiri Agrokora i to bi za mnoge od njih bila katastrofa. Treba iz Hrvatske iznijeti milijarde eura, sve se to ne može ako padne roll up i Knighthead i zato premijer Plenković uporno brani neobranjivo.

HDZ je najveća hrvatska stranka i ona si ne može dopustiti da se ovakva stvar događa. Smjena Plenkovića i Dalićke je dječja igra prema onome što bi se dogodilo da se realizira roll up. Plenkoviću, tvoja je igra završena. Nemoj više štetiti HDZ-u, HDZ-ovoj vladi i hrvatskom narodu.

