IVICA TODORIĆ U PRATNJI SUPRUGE VESNE STIGAO NA SUD U LONDONU: ‘Kad završi ročište, dat ću izjavu’

Todorić će pokušati osporiti hrvatski zahtjev za izručenjem te će se pozvati na to da mu se u Hrvatskoj sprema politički proces

Ivica Todorić stigao je na sud u Londonu koji će odlučiti o zahtjevu za izručenjem Hrvatskoj čije ga pravosuđe traži zbog slučaja Agrokor.

Todorić je na sud stigao u pratnji supruge Vesne. “Kad završi ročište, dat ću izjavu o svemu”, rekao je Todorić.

Na sud u Londonu stigli su i Todorićevi odvjetnici, Jadranka Sloković i Čedo Prodanović.



Danas bi na ročištu trebao govoriti Ivica Todorić, a sutra predstavnici Državnog odvjetništva. Saslušanje bi se moglo protegnuti na nekoliko dana. Odluku o eventualnom izručenju Hrvatskoj mogli bi čekati više tjedana. Ako ga sud i odluči izručiti, Todorić ima pravo žalbe. Todorić će pokušati osporiti hrvatski zahtjev za izručenjem te će se pozvati na to da mu se u Hrvatskoj sprema politički proces.

Škare Ožbolt: Malen je postotak izručenja poslovnih ljudi iz Britanije

Bivša ministrica pravosuđa, Vesna Škare Ožbolt, gostovala je u Novom danu i komentirala početak ročišta u Londonu. Kazala je da je u Velikoj Britaniji vrlo mali postotak izručenja poslovnih ljudi te da je ta zemlja posebno osjetljiva na slučajeve u koji se tiču poslovnih ljudi i poslovne zajednice općenito.

“Imaju složeniju proceduru, nego druge države kad je riječ o ekstradicijskom zahtjevu, posebno jer slove kao zemlja koja udomljuje poslovni svijet i vrlo je osjetljiva na bilo kakve postupke koji se vode protiv poslovnih ljudi. Na taj način je i Todorić, ne slučajno, izabrao Veliku Britaniju i London kao mjesto gdje će otići na duži boravak. Moguća su dva scenarija – da sud sasluša sve argumente, a oni bi mogli biti predstavljeni na način da Todorić ustraje na svemu što je dosad govorio, a to ako se pretoči u riječi njegovih zastupnika, bit će to jedna vrsta političkog progona, oduzimanje vlasništva i sve na što bi sud Velike Britanije mogao gledati otvorenih očiju. Mi ne znamo što su to Državno odvjetništvo i istražna tijela Republike Hrvatske poslali na sud, tko će ih zastupati, s kojim stavovima će izaći, kako će odgovarati na pretpostavljene teze Todorićevih predstavnika, tako da ne mogu niti pretpostaviti što bi to moglo biti i vjerujem da će dati sve od sebe da obore argumentaciju koja bi mogla ići u ovom smjeru o kojem sam govorila”, rekla je.

Uhićen lani na temelju europskog naloga

Todorić je uhićen lani 7. studenog temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska, a istog dana je pušten na slobodu uz jamčevinu od sto tisuća funti i mjere opreza.

Sudac je pustio Todorića nakon što je platio jamčevinu, te mu je oduzeta putovnica, mora nositi sigurnosnu narukvicu i javljati se policiji triput tjedno. Todorić i još 14 ljudi pod istragom su u Hrvatskoj zbog dužničke krize u Agrokoru, kompaniji koja u Hrvatskoj i regiji zapošljava 60.000 ljudi i nad kojom je nadzor preuzela hrvatska država.

Bivši šef Agrokora čitavo vrijeme je aktivan na internetskim servisima putem kojih je odbacio svoju krivnju, prozvavši visoke hrvatske dužnosnike za politički progon.

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo od 18. listopada prošle godine vodi istragu protiv Todorića zbog sudjelovanja u nezakonitom pribavljanju milijardu i 142 milijuna kuna u slučaju Agrokor. Uz Todorića, istragom su obuhvaćeni njegovi sinovi Ante i Ivan te 12 Agrokorovih menadžera i revizora.

Ukupnoj šteti državno odvjetništvo pribraja i “nepripadnu imovinsku korist” od dodatnih 320 milijuna kuna pribavljenih za “jednu pravnu osobu” krivotvorenjem isprava i nezakonitim vođenjem poslovnih knjiga. Tužiteljstvo je u međuvremenu pokrenulo novu istragu protiv Todorića i još tri osobe zbog malverzacija povezanih s nezakonitim isplatama pozajmica, pri čemu je za investitore nastala šteta od 47,5 milijuna kuna. Istragu je potom proširilo na sedmoricu osumnjičenika.