IVICA TODORIĆ SE ŽELI BRANITI SAM? ‘Nisam kriv. Ne moram imati odvjetnika. Koga god mi dodijele, neću surađivati s njim’

Sud je Todoriću poručio da će mu dodijeliti odvjetnika po službenoj dužnosti na što je bivši gazda Agrokora odgovorio da je to ‘stvar suda, ali da on s njim neće surađivati’

Suđenje bivšem gazdi Agrokora Ivici Todoriću trebalo se nastaviti danas, no rasprava je odgođena jer je Todorić morao postaviti odvjetnika po službenoj dužnosti kao i zbog toga što četvrtookrivljena konzultantica Nicole De Rossi nije došla. U srijedu je odjeknula vijest da se Todorić razišao sa svojim odvjetnicima, Jadrankom Sloković i Čedom Prodanovićem, a on se danas pred sudom pojavio sam, javlja N1.

Zanimljivo je to što Todorić ne želi odvjetnika te kaže da je za to više razloga. Sud mu je poručio da će mu dodijeliti odvjetnika po službenoj dužnosti na što je bivši gazda Agrokora odgovorio da je to “stvar suda, ali da on s njim neće surađivati”. Podsjetimo, poznati i ugledni odvjetnici Sloković i Prodanović neće više zastupati Todorića, no nije poznato gdje je “puklo” u ovoj suradnji. Oni su s Todorićem bili od početka slučaja Agrokor, ali zašto su prekinuli suradnju nisu htjeli otkriti medijima zbog odvjetničke tajne.

Što se tiče ovog suđenja, riječ je o manjem “kraku” tzv. afere Agrokor za koju je optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu. U ovom sudskom slučaju je Todorić skupa s bivšim menadžerima Agrokora Piruškom Canjugom i Antom Huljevom i Nicole De Rossi, konzultanticom iz Švicarske, optužen da je preko faktura za nepostojeće konzultantske usluge iz Agrokora uzeo 1,25 milijuna eura.

“Bi li se netko odrekao odvjetnika poput Jadranke Sloković i Čede Prodanovića da je kriv? Ja nisam kriv. Nemam se od čega braniti. Ne moram imati odvjetnika. Koga god mi dodijele, neću surađivati s njim, nego ću se sam braniti. Do sada nisam imao nikakav proces. Nisam znao ni što se događa, ni zašto. Ja sam sa Sloković i Prodanovićem u sjajnim odnosima”, kazao je Todorić.

