BAGO IZREŠETAO TODORIĆA, ON SE OTVORIO O TAJNIM SASTANCIMA U VLADI: ‘Državna mafija je došla u moju firmu, u moju kuću. Bio sam šokiran’

Ivica Todorić, u jednom od rijetkih istupa pred kamerama otkako je otišao iz Hrvatske, za Dnevnik Nove TV govorio je o krivcima i uzrocima sloma Agrokora te o detaljima tajnih sastanaka u Vladi

Uoči skorašnje odluke britanskog suda o Todorićevu izručenju Hrvatskoj, bivši šef posrnulog koncerna ispričao je svoju stranu priče koja baca novo svjetlo na aferu Agrokor. Ipak, za sebe kaže da nije bjegunac. ‘Nisam bilo kakav bjegunac, mene traži hrvatska država, članovi smo EU i u skladu sa zakonima postupam i ponašam se po tim pravilima. Činim sve što mi zakon EU omogućava’, kaže Todorić koji dodaje da će se vratiti svojevoljno, samo mora vidjeti kada jer postoje određene procedure.

U London je, kaže, došao s 20.000 kuna, a život tamo košta, stoga mu novac šalju, kaže, prijatelji i obitelj. ‘Moj otac je imao osmero braće i sestara, imam puno bratića i familije’, rekao je Todorić.

Tvrdi kako nije imao veze s mailovima Martine Dalić koji su prije nekoliko mjeseci procurili. ‘S mailovima nemam ništa, ja sam saznao kad i svi ostali, iz medija, nisam znao za njih ni da su postojali, ali na blogu se moglo vdijeti da sam ja sve te činjenice već iznio’, kaže.

Tajni noćni sastanak

Sastanak u Vladi, kaže, on nikada nije tražio po vlastitom nahođenju. Evo kako kaže da se sve dogodilo.

‘To je totalna laž. Nikad nisam tražio sastanak s Plenkovićem. Ja sam namamljen da ga tražim. Gospodin Petrov je tražio u par navrata da se sa mnom sastane. Meni je već bilo neugodno, ipak je on predsjednik Sabora, da ne ispadne da sam ja neki frajer koji ne poštuje državne institucije, onda sam nazvao premijera i rekao da me gospodin Petrov zove i ako on ima termin da bi ja volio da se nađemo’, kaže Todorić.

No, tvrdi kako nije članovima vlade govorio ništa o Agrokorovim problemima. ‘Nisam ja njima nikakvo financijsko stanje u Agrokoru predočio, nisam im rekao da je Agrokor u problemima. Agrokor nije bio u problemima’, tvrdi bivši gazda koncerna, koji i danas ne smatra da je sve izgubio.

Rušenje rejtinga

Moody’s je Agrokoru srušio kreditni rejtng, kaže Todorić, jer je dobio izvješće iz vrha države. ‘Želim vam reći da oni dobivaju određena izvješća. Određene aktivosti Hrvatske su ovdje poduzete’, rekao je Todorić koji tvrdi kako su mu Agrokor htjele uzeti određene interesne skupine, konkretno Knighthead i Alix partneri te njihovi savjetnici u Hrvatskoj.

Tvrdi kako je 10. ožujka dobio odobrenje za zajam od 900 milijuna eura, nakon čega je vlada počela vršiti pritisak na one koji su mu željeli dati novac, a potom i na njega samoga. ‘Nekome u Vladi je bilo u interesu da Agrokor ne dobije kredit. Vidjet ćete koliko se ljudi na ovome obogatilo’, kaže Ivica Todorić.

Progovorio je i o onom noćnom sastanku u Vladi. Kaže kako se vrh vlade dva dana prije toga sastao i odlučio krenuti na Agrokor. To su, kaže, konkretno odlučili Plenković, Dalić i Borg grupa.

“To je bio anarhični sastanak, puno sam o njemu pričao. To je bio tajni sastanak, došao sam po noći. Prvi put dolazim tim ljudima, primaju me k’o mafija”, rekao je Todorić o sastanku u Vladi. Kaže da je na tom sastanku bio i Zdravko Marić, ali da u gotovo četiri sata nije rekao ništa. A sastanak, čini se, nije bio vrlo produktivan. Gledali smo dnevnik, iza mene su imali još jedan sastanak, nismo se smjeli susresti s tim ljudima, nismo znali ni gdje smo’, rekao je.

Prebacivanje dionica

Nakon toga mu je Zdravko Marić pristupio još jednom i kazao da ga šalje premijer Plenković da se dogovore o daljnjim koracima. ‘Ja sam rekao da mi ne trebamo državu’, rekao je.

No, kad mu je došla Martina Dalić shvatio je da je vrag odnio šalu. ‘Rekla je, Todoriću, ti ćeš prebaciti svoje dionice, promijenit će se skupština i sve. Ona je došla u moju firmu, u moju kuću. Bio sam šokiran. Vidio sam da je došla državna mafija, dio mafijaša iz državne uprave je došao meni, i meni vele da ja nekome poklonim firmu. Ona me natjerala, Plenković me natjerao da prebacim svoje dionice na treću osobu, a dan prije su pustili medije da počnu pričati o meni’, tvrdi Todorić.

’16. 3 ja sam znao da je Plenković odgovoran za sve ovo što se događa Agrokoru i meni’, kaže Todorić.

Ivica Todorić kaže da nakon 40 godina rada nema puno. Iz Agrokora je, tvrdi, otišao s 20.000 kuna, i 25 posto Kulmerovih dvora. ‘Ja sam svaku stvar koju sam tamo imao platio i platio porez na nju. Ali morate shvatiti da je Agrokor imao manje vlasništva nego neki od poslovnih ljudi u Hrvatskoj danas. Ivica Todorić od vlasništva ima samo 25 posto objekta u kojem živi. Nema ništa’, kazao je.