Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u srijedu je počelo raspravljati o osnovanosti optužnice protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac zbog trošenja europskog novca, a istovremeno će, u drugom slučaju, pokušati dovršiti saslušanje vještaka Ismeta Kamala u aferi „veliki Agrokor“.

Na sjednici optužnog vijeća koje optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu obrana bivše ministrice će, kako se doznaje, zatražiti da se iz spisa izdvoje dokazi koje smatraju nezakonitima. Među ostalim, riječ je i o SMS prepisci s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac, optuženom u drugom slučaju, a s kojom se Žalac dopisivala o softveru i spominjala osobu inicijala A.P.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) je potkraj prosinca 2022. uz Žalac, bivšu ministricu regionalnog razvoja i fondova EU-a, optužio i bivšeg ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) Tomislava Petrica te poduzetnika Marka Jukića i Mladena Šimunca, osumnjičenih da su oštetili EU i RH za više od 1,3 milijuna eura.

EPPO je Žalac optužio za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem, dok su Jukić i Šimunac optuženi za zloporabu položaja i ovlasti, a njihove tvrtke Ampelos i Micro project za poticanje na to kazneno djelo.

Htjela osigurati povlašteni položaj tvrtkama

Europsko tužiteljstvo sumnja da je tijekom 2017. i 2018. tadašnja ministrica Žalac pokrenula postupak javne nabave informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem u kojem je htjela osigurati povlašteni položaj svojim suoptuženicima i njihovim tvrtkama.

Žalac je, među ostalim, optužena da je neosnovano povećala procijenjenu vrijednost nabave tog informacijskog sustava te odlučila provesti pregovarački postupak nabave bez objave javnog poziva, a tijekom tog postupka samo su tvrtke povezane s ministričinim pouzdanicima pozvane da dostave svoje ponude. Taj je natječaj Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila u listopadu 2017.

Naposljetku, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, Ministarstvo regionalnog razvoja sklopilo je kupoprodajni ugovor za nabavu informacijskog sustava s Jukićevom i Šimunčevom tvrtkom. EPPO naglašava da je odlukom bivše ministrice cijena nabave nerealno određena na 1,73 milijuna eura, iako bi realna cijena tog sustava iznosila otprilike 360.000 eura.

Autor spornog financijskog vještačenja na udaru Todorića i obrane

U drugom slučaju, financijski vještak Ismet Kamal nastavit će svjedočiti nakon što je prošlog mjeseca pred optužnim vijećem zagrebačkog Županijskog suda nekoliko sati govorio o svojem nalazu na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna iz koncerna Agrokor.

Prilikom dolaska na sud u srijedu ujutro, Ivica Todorić dao je kratku izjavu za medije:

"Mi smo već pobijedili. Nema govora. Pa vi to znate i bolje od mene", kazao je Todorić, piše Jutarnji list.

Na pitanje misli li da će danas sve to završiti, kazao je da ne zna.

Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Pa završit će danas ili neće i kako god završi - mi smo pobjednici. To je svima, valjda, jasno. Vidjeli ste što se događa", rekao je.

Vještaka Ismeta Kamala, kaže, još nije ispitao.

"Nisam još. Pazite, to je jedna takva sramota naše države, našeg tužilaštva. Koga su doveli, kakvog su čovjeka doveli! Pazite, on ništa ne zna, i sav je nekakav zgužvan, nikakav, nestručan, ni fakultet nije završio. Ma mislim, čudo jedno. To je jedna sramota. I sad je, naravno, iz te sramote ispalo to što je ispalo. Razumijete? I tko će sad odgovarati za sav taj novac i što će se dalje događati… Mislim - kaos!", kazao je Ivica Todorić prije ulaska u sudnicu.

Nalaz smatraju nezakonitim

Podsjetimo, Kamal je u veljači ispitan pred optužnim vijećem kao svjedok, a ne kao stručnjak poljskog KPMG-a koji je potpisao knjigovodstveno-financijsko-revizorski nalaz koji branitelji okrivljenika smatraju nezakonitim, doznaje se na sudu.

Prvookrivljeni u aferi “veliki Agrokor” i nekadašnji vlasnik tog koncerna Ivica Todorić prekinuo je prvo ispitivanje Kamala, održano početkom studenoga prošle godine, zatraživši izuzeće svih nadležnih sudaca i tužitelja, no zahtjev bivšeg vlasnika Agrokora je odbijen.

Odvjetnici optuženih u aferi Agrokor duže vrijeme tvrde da je Kamalov vještački nalaz, koji je državu koštao 8,6 milijuna kuna, nezakonit, jer su ga umjesto poljskog KPMG-a izradili hrvatski vještaci koji su u sukobu interesa jer su radili za Agrokor u vrijeme izvanredne uprave.

Todorića i njegovih 14 suoptuženika optužnica tereti da su od 2006. do 2017. oštetili koncern za 1,2 milijarde kuna. Od toga je Ivici Todoriću, kako tvrdi tužiteljstvo, pribavljeno 923,6 milijuna kuna, a ostatak od oko 320 milijuna kuna nizozemskom Agrokor Investment BV-u.

O osnovanosti optužnice od 459 stranica optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda raspravlja od 2021. godine, a u međuvremenu je Visoki kazneni sud naložio novo propitivanje zakonitosti financijskog vještačenja na kojem se optužnica temelji.