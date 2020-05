IVICA RELKOVIĆ OKUPLJA UGLEDNIKE I JAKE POJEDINCE: ‘Ova opcija će biti potpuno hrabra za bilo kakav strah od prošlosti’

Kaže da je refleks korone pokazao da je novi teritorijalni ustroj ‘stvarno bila tema koju su građani željeli bez straha’

Politički tvorac Mosta i savjetnik Stranke s imenom i prezimenom, Ivica Relković u studiju Večernjeg lista govorio je o planovima nove stranke koja okuplja uglednike i jake pojedince iz lokalnih sredina.

“Nemoguće je napraviti sto modela, postoji nekoliko modela na koje funkcioniraš. Dakle, postoje dvije stranke koje su u stanju svoje biračko tijelo homogenizirati – to su HDZ i SDP. Bilo tko tko radi međuopciju između nužno dolazi do činjenice da je to razmrvljeno biračko tijelo i da klasičnim stranačkim modelom formiranja stranke ne može proći”, kazao je na početku Relković.

Novi teritorijalni ustroj

“Centar je heterogen, morate ponuditi zajednički cilj određenim heterogenim ljudima. Mislim da će ova opcija, kao i kroz neke teme koje je već nametnula, biti potpuno hrabra za bilo kakav strah od prošlosti. Da li se taj strah zove imamo svi svoje male općine i ne želimo gledati u susjedno dvoriše, ne diraj mi moje. Da li se taj strah zove nekakva ustaše – partizani prošlost, hajdemo ostati u tome. Da li se taj strah zove hoće li sljedeća Vlada izdržati uopće četiri godine”, nastavio je.

Kaže da je refleks korone pokazao da je novi teritorijalni ustroj “stvarno bila tema koju su građani željeli bez straha”.

“Ne morate dokinuti općinama identitet i njihove resurse, nego im ga itekako ojačati. Ako jedna općina koja sama ne može imati ništa bitnije nego onog jedinstvenog upravnog odjela gdje se zapošljavaju ljudi opće struke, ako ne može imati razvoj pa ne možete u 555 gradova u Hrvatskoj naći 555 ljudi koji znaju radit razvoj. Nema toliko ljudi. Ako vi to smanjite na stotinjak, 111 kako smo mi ponudili, okrupnite na način da ćete reći ‘sada vas pet, gradić i nekoliko općina, radite zajedničke projekcije’ vi zapravo ne gubite identitet, ne gubite niti dio zaposlenih, ali dobivate novu vrijednost. Izgubit ćete nekoga tko je radio opće poslove jer je to dovoljno da radi jedan tim, ali ćete dobiti zajedničku razvojnu polugu”, zaključio je za Večernji list.