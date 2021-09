Splitski gradonačelnik Ivica Puljak preuzeo je prije točno sto dana fotelju splitskog gradonačelnika. Svoj rad u tom razdoblju ocjenjuje vrlo dobrim te objašnjava što je dosad napravio.

“Naučili smo da je upravljanje gradom kao što je Split dosta zanimljiv i težak posao, izazovan. Mislim da smo u sto dana ispunili većinu očekivanja građana, ali i svojih očekivanja. Naravno da uvijek može bolje i uvijek mislim da se može bolje. Uveli smo red, u prvih mjesec dana temeljito smo očistili grad, pokazali smo da odgovorno upravljamo financijama grada. Mislim da smo vratili nadu i optimizam građanima Splita”, rekao je Puljak za N1.

No, novinar Slobodne Dalmacije, Saša Ljubičić za njegovo je zalaganje dao trojku. Naveo je da se problemi u gradu pod Marjanom ne rješavaju sustavno.

“Sustav se ne može uspostaviti za 100 dana, valjda bi nam trebalo šest mjeseci, jer sustav se uspostavlja sustavno. To je sustav koji je 30 godina degradiran. Nemoguća je misija da se sustav uspostavi za tri mjeseca, to nitko ne očekuje”, naveo je Puljak.

Uspostavljanje reda

No, uspostavio je sustav upravljanja parkirališnim mjestima u gradu, što je stvorilo probleme na Gripama. “To je parking koji pripada našoj javnoj ustanovi koja upravlja sportskim objektima u Splitu i Gradsko vijeće je donijelo odluku da se svi parkinzi koji pripadaju javnim ustanovama daju na upravljanje našoj komunalnoj tvrtci. Oni su to morali napraviti. A znate što su oni napravili?

Oni su produžili ugovor privatniku i novce koji su trebali otići u sport i javni interes dali privatniku. Mi smo to spriječili i taj ćemo ugovor raskinuti. Onda smo otkrili da im je dan puno veći parking nego što piše u ugovoru. Otkrili smo da im je dano na upravljanje javne ceste koji smo mi oslobodili za građane", opisao je Puljak trenutno jedan od većih sporova u Splitu.

Drugi spor je smjena ravnatelja park šume Marjan Damir Grubšić. On smatra da je to politička smjena te najavljuje sudski spor. “On ima pravo na to, ali ta je institucija bila u najlošijem stanju od svih. Tamo su međuljudski odnosi bili tako loši da to ne možete ni zamisliti. Ne smijem ni govoriti kakve su statistike, problemi tamo. Taj gospodin je odgovoran za to i još puno problema. Napravio je toliko stvari koje nisu legalne, toliko dubioza, ali i uništio potpuno međuljudske odnose”, naveo je Puljak.

Zagrebački model

Zbog toga je rekao da već uvodi reda u gradska tijela. “Na stotine ljudi su zaposleni bez natječaja, stotine prijatelja, rodbine i tako dalje. U Splitu bi svi trebali imati istu šansu. Moramo prekinuti podjele između tabora. Ima radišnih i oni koji nisu i moramo se fokusirati na one koji su radišni i pošteni”, ustvrdio je.

Kadroviranje će se ovog puta odvijati po "zagrebačkom" modelu, putem javnih natječaja. “Mi ćemo raspisati natječaje, to je novina, nešto na što se nitko u Splitu, a vjerojatno ni u većini gradova u Hrvatskoj, nije navikao, da se za direktorska mjesta raspisuju natječaji i da se na ta mjesta prime najbolji ljudi”, poručio je gradonačelnik.

Dotaknuvši se Zagreba, smatra kako njegov kolega Tomislav Tomašević radi dobar posao, iako misli da su ga dočekali veći problemi. Kao i on, najavio je gradnju vrtića i škola.

“U sljedeće četiri godine napravit ćemo tri nova vrtića, rekonstruirat ćemo jedan i još nekoliko ćemo ih nadograditi tako da će za četiri godine sva djeca u Splitu imati upis u vrtić i to će biti jedan od najboljih standarda predškolskog obrazovanja”, istaknuo je i dodao da će zbog gradnje škola mijenjati GUP.

Nestrpljiva oporba

Ipak, svjestan je da je mnogo posla pred njime, a oporba je već nestrpljiva. "I ja sam očekivao da će se stvari brže razvijati. To su ljudi kojima je javni interes na prvom mjestu. Razgovaramo, objašnjavamo i nisam dosad sreo velik problem među nama. Nema problema koji imaju naznaku da bi naša partnerska suradnja bila narušena”, zaključio je Puljak.