Splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević trebali bi u četvrtak podnijeti ostavke, doznaje N1 od stranke Centar.

“Ivica Puljak i Bojan Ivošević će obojica sutra na press konferenciji u 10 sati podnijeti ostavke. Do novih izbora, Split će voditi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, kao vršitelj dužnosti gradonačelnika Splita. Puljak i Ivošević se neće predomisliti do sutra i to je konačna odluka”, rekao je Jurica Galešić iz stranačkog ureda za odnose s javnošću.

Prijetnja za optužnicu

24sata doznaju da je ovo kulminacija zbivanja u Gradskom vijeću nakon što je DORH podigao optužnicu protiv Ivoševića, zbog toga što je urednici gradske rubrike Slobodne Dalmacije telefonom zaprijetio da će joj se zbog jednog članka "napiti krvi". Puljak je osudio Ivoševićevu prijetnju, ali ga je istovremeno i branio time "da ne može hipotetski pričati", "da još nije vidio optužnicu", "da je šteta izgubiti takvog suradnika".

Zamrzavanje suradnje

Trojica zastupnika Mosta tijekom srijede su poručila da zamrzavaju suradnju s Puljkom dok se ne riješi Ivoševića. Upravo su oni u prosincu spasili Split od novih izbora jer su ipak podržali prijedlog proračuna, kako ne bi ispali destruktivci nove vlasti. Isto su učinili i predsjednik Gradskog vijeća Jakov Prkić iz stranke Pametno te nezavisna Branka Ramljak s liste poduzetnika Tomislava Mamića Tommyja, koja je također dosad bila članica vladajuće koalicije.

Oporbu u Gradskom vijeću čine HGS Željka Keruma, HDZ, SDP te njihov odmetnuti kolega, nezavisni Ante Franić. Na njihovu podršku Puljak ne može računati.