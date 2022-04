U HRT-ovoj emisiji Otvoreno u utorak se razgovaralo o odgodi izmjene mjere roditelj-odgojitelj u Zagrebu. U ponedjeljak je Visoki upravi sud, podsjetimo, odgodio izmjenu te mjere i naložio da se nastave isplaćivati potpore korisnicima do konačne odluke 1. svibnja.

U emisiji su raspravljali Damir Bakić, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, Ivica Lovrić, bivši pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, Viktor Gotovac, predsjednik zagrebačkog SDP-a i Mislav Herman, potpredsjednik Gradske skupštine iz HDZ-a.

Bakić je kazao da mu je žao što konačna odluka još nije donesena. Rekao je kako to pravo korisnici dobivaju rođenjem trećeg ili sljedećeg djeteta, što podrazumijeva naknadu od 5018 kuna neto ili 7845 bruto. To se uvećava svake godine sukladno rastu plaća.

Brkić: 'Odluka je trebala biti donesena ranije'

“Pravo na taj iznos roditelji odgojitelji dobivaju kroz 15 godina. Za to vrijeme majke, one su pretežno korisnici te mjere, nemaju pravo raditi, biti na tržištu rada, nemaju pravo na nikakve naknade, čak niti na porodiljnu naknadu. Djeci je onemogućen ulazak u formalni sustav predškolskog obrazovanja”, rekao je Brkić, dodajući da je razočaran što još uvijek nije donesena konačna odluka. Također, smatra da predmet nije tako težak i da je odluka trebala biti donijeta prije "jer je to na korist svih".

S Brkićem se nije složio Herman, koji je kazao da se stečena prava ne smiju retroaktivno mijenjati. "To nije nigdje u svijetu dozvoljeno, niti je praksa, ne bi smjelo biti ni u Gradu Zagrebu. Pozdravljamo ovakvu odluku suda, nadamo se da će postati pravomoćna”, rekao je. Dodao je da je ovim korakom spašena jedna vrtićka godina.

Gotovac je rekao da SDP stoji uz koalicijskog partnera. “Mislim da je SDP svoj stav, kada je imao jamstva partnera, izrazio glasanjem. Tada nisam bio u skupštini, ali SDP je glasao i ostajemo pri tome. Sada kada je došlo do odluke suda, to nam daje vrijeme da vidimo kako ćemo sada”, rekao je. Dodao je kako će svakako poštivati ovu odluku jer pravnu državu treba vrednovati kao silno važnu.

Lovrić: 'Rođeno je 30 posto više treće djece'

Ivica Lovrić smatra da je mjera polučila rezultata jer je, kako navodi, u pet godina, koliko je mjera na snazi, u Zagrebu rođeno 500 djece više. Kazao je i da je rođeno 30 posto više treće djece u obiteljima.

“Ovom mjerom smo potencirali da se rađa više treće djece, čak imamo porast od oko 60 posto četvrtog ili sljedećeg djeteta. Najviše abortusa u RH čine žene s trećim djetetom, ovdje je ta mjera postigla rezultate”, smatra Lovrić. Za odluku suda je rekao da je izuzetno pomogla aktualnoj zagrebačkoj vlasti, ali oni to ne žele ili ne mogu priznati.

"Ovom odlukom smo postigli da neće biti pet, šest tisuća neupisane djece u vrtić", dodao je. Objasnio je kako u vrtiće ne bi bila upisana djeca čija su oba roditelja zaposlena jer je aktualna vlast poslala direktivu vrtićima da prednost pri upisima imaju djeca iz obitelji roditelja odgojitelja. "Spriječen je kolaps predškolskog sustava", rekao je Lovrić.