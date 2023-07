Sudskih službenici su premašili limit te su zasad najdulje u hrvatskoj povijesti u štrajku, koji već ulazi u sedmi tjedan. Toliko traje i paraliza hrvatskog pravosuđa koje ovisi o ljudima koji rade za minimalac.

Ministar Ivan Malenica i premijer Andrej Plenković dva puta su im pokušali zabraniti štrajk, sada ih nastoje slomiti neisplatom plaće, a u četvrtak su ih dočekali i sa specijalcima pred Vladom.

Sudski se službenici požalili na životni standard

Ivica i Dubravka zajedno rade na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Zajedno imaju 80 godina radnog staža i – 1500 eura mjesečno, piše N1. Uz kredite i režije, na kraju mjeseca ostane im vrlo malo. Da nisu naslijedili stan u kojem žive, kažu, ne znaju kako bi funkcionirali.

“Zapravo smo nas dvoje stvarno naviknuti na to, troje djece imamo koje smo, hvala bogu, sretno othranili i školovali. Često smo znali navečer jesti samo krumpir ili samo žgance nekakve, ja sam improvizirala. Ne sjećam se da smo ikad mogli nazvati pizzeriju i naručiti tri pizze ili nešto. To jedino ako se nešto izvanredno dogodilo”, govori Dubravka Žeželj za N1, zapisničarka na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Ivica u slobodno vrijeme honorarno obavlja građevinske poslove, ali su im i uz to mali luksuzi poput odlazaka u kino, putovanja ili restorani – nedostižni.

Godišnji im je morao platiti sin. Ivica Žeželj kroz suze nam govori da se osjećao grozno.

“Ja bih samo poželio gospodinu Plenkoviću da mu se isto to dešava. Da on živi na grbači svoje djece. Pa da vidi kako bi njemu bilo. Bi li on tada mahao rukicom kao što maše na nas”, rekao je Ivica Žeželj.

U četvrtak su ih ispred Vlade dočekali policijski specijalci

Imaju osjećaj da Vlada želi njihov štrajk učiniti nevidljivim, zato redovito izlaze u mirne šetnje. U četvrtak su ih ispred Vlade dočekali policijski specijalci.

“Katastrofa. Ja nisam mogla… ja nisam nikad uživo i izbliza vidjela uopće te interventne policajce i stvarno mi nije bilo jasno. Ja ne mogu vjerovat da su oni mislili da ćemo mi nešto poduzeti, tipa da ćemo razbiti prozor ili nekog napasti. Zašto? Mislim da se oni polako gube u nekim svojim procjenama. Prepali su se za ministra Malenicu”, rekla je Dubravka Žeželj.

Pokušaj sudske zabrane štrajka, prijetnja neisplatom plaća, specijalci… Vlada kao da podcjenjuje upornost ovih ljudi.

“Naravno da je hrabra. Hrabra je što se udala za mene. Naravno da je hrabra i sve su kolegice hrabre. Ja sam se čak iznenadio da su… da su tako čvrste. Mislim, žalosno, ali tako je”, govori Dubravkin suprug Ivica.

Problemi koji postoje godinama sada će eksplodirati. Nije 5 do 12 već 12 i 5

No sve ih ovo nije omelo da ustraju u štrajku koji je na pragu sedmog tjedna prerastao u najdulji u povijesti. Kažu, još su složniji u tome da se izbore za veće plaće. U ponedjeljak planiraju na internom sastanku dogovoriti daljnje sindikalne akcije.

Na zagrebački Općinski sud stiglo je 4000 novih tužbi

“Idemo prema tome da ćemo vjerojatno poštovati samo članak 98. Kolektivnog ugovora i da ćemo početi obavljati samo nužne poslove za život, zdravlje i sigurnost imovine. To bi onda značilo da bi se obavljali određeni poslovi poput istražnog zatvora, međunarodne otmice djece…", rekla je za N1 Marija Antunović, sudska savjetnica na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

I predsjednik Vrhovnog suda, Radovan Dobronić, u ponedjeljak će o radu na sudovima za vrijeme štrajka raspraviti na sastanku s čelnicima sudova. Ali i definirati nužne poslove na sudovima. Do tada, ondje se gomilaju sudski predmeti i zastoji, čega su i građani itekako svjesni. Ali su u većini na strani štrajkaša i podržavaju njihovu borbu.

Dok ministar i premijer smišljaju kako razbiti štrajk ovih ljudi bez kojih sustav očito ne može, problemi se gomilaju. Od početka štrajka samo na zagrebački Općinski sud stiglo je 4000 novih tužbi. Problemi koji postoje godinama sada će eksplodirati.