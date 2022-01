Ivica Erlić, Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Ivica Erlić zaražen je koronavirusom i u izolaciji je. Odnosno trebao je biti. Naime, u petak ga je u njegovu vozilu zaustavila policija. To je javnosti otkrio predsjednik županijskog SDP-a, Jure Zubčić.

"On bi, kao član Stožera civilne zaštite Zadarske županije, trebao biti prvi u borbi protiv pandemije, a ne doprinositi širenju virusa. Također kao ravnatelj zdravstvene ustanove trebao bi biti primjer odgovornosti.

Ravnatelj Erlić je bio lukav, pa se pokušao izvući s time da upravo ide na hitni prijem jer mu nije dobro. Pritom kao ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu vrlo dobro zna koji su protokoli kad osoba zaražena korona virusom treba medicinsku skrb. Uostalom, u tom slučaju se ne voziš sam na hitni prijem, te je to dokaz samo zloupotrebe pozicije koju obnaša", napisao je, između ostalog, Zubčić na Facebooku tražeći od Erlića da odmah podnese ostavku.

Iz izolacije k liječniku

Erlić je za Dnevnik.hr potvrdio da ga je policija zaista zaustavila na cesti i otkrila da je trebao ići u izolaciju. No, ističe da je tada baš išao liječniku.

''Jasno je da onaj tko to pokreće sve politizira i to je njegovo pravo. Ja sam išao na Hitnu u kontaktu s doktorom s Hitne pomoći. Nazvao sam ih prvo da mi nije dobro i rekli su: 'Ajde sada imamo vremena, dođi, pregledat ćemo.' Sjeo sam u auto i otišao dolje. A koji je to inače protokol kad je čovjek pozitivan i ide na Nastavni zavod za javno zdravstvo, onda stoji u masi ljudi i testira se i što onda? Sjeda u auto i ide doma. Kod nas čovjek isto dođe na brzi antigenski test i sjede u auto i ide doma'', poručio je Erlić.

Upitao se kako bi inače trebao doći do liječnika u takvoj situaciji te dodao da je imao nesreću što njegov liječnik nije radio. ''Bio je praznik i moj liječnik nije radio. Kako sam trebao otići? Pa i Hitna ima stotine poziva i ne može na svaku adresu ići. Ja sam došao na pregled i doma'', dodao je.

Podatke 'na sunce'

Istaknuo je da se sada dobro osjeća. U petak je zatražio pomoć jer je imao problema s disanjem. Dodao je da mu izolacija završava u nedjelju, a tek iščekuje vidjeti što će poduzeti policija.

Za oporbenog Zubčića, jasno je što treba poduzeti. "On vrlo lako može dokazati svoje tvrdnje na način da objavi datum, sat i mjesto zaustavljanja policije kao i trijažnog pregleda na hitnom prijemu pa da se jasno vidi razlika od par sati!", poručio je Zubčić dodavši da Erlić laže.