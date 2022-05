Lider SPS-a i predsjednik srbijanskog parlamenta Ivica Dačić izjavio je u nedjelju navečer kako Srbija ima pravo podnijeti tužbu protiv hrvatskih pilota, dodajući kako očekuje od svih koji kažu da je pitanje ratnih zločina važno, suosjećanje prema srpskim žrtvama u Hrvatskoj.

Dačić je u emisiji "Hit tvit" na TV Pinku rekao kako se Srbija godinama napada jer podiže optužnice i sudi za zločine počinjene na drugim teritorijima, a da se zaboravlja kako je to u skladu sa svim međunarodnim konvencijama. "Pitanje ratnih zločina, genocida i holokausta ne spada u teritorijalnu nadležnost", naglasio je Dačić.

Dodao je kako je u posljednjih 10 do 15 godina bilo pokušaja da se u okviru bivše Jugoslavije napravi dogovor oko optužnica, ali da to nije išlo. "Razumijem da je Hrvatska pokrenula nešto protiv odgovornih za ratne zločine, ali to nisu učinili. U takvim uvjetima, Srbija ima puno pravo na tako nešto i očekujem od svakoga tko kaže da je pitanje ratnih zločina važno, pa i onih žrtava u Ukrajini, da imaju jednako suosjećanje prema srpskim žrtvama u Hrvatskoj", rekao je Dačić.

Neprihvatljivo širenje jurisdikcije

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak kako je zakon koji širi jurisdikciju Srbije na ovakvim temama neprihvatljiv te poručio kako će Vlada štititi nacionalne interese, hrvatske vojnike, branitelje i zapovjednike.

Ministar pravosuđa i uprave Hrvatske Ivan Malenica izjavio je da nema službenih informacija o optužnici protiv četvorice hrvatskih vojnih pilota koju je podnijelo Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije (TZRZ) zbog navodnog ratnog zločina nad srpskim civilima tijekom "Oluje".

Nepravomoćna optužnica

TZRZ potvrdilo je u četvrtak za Hinu da optužnica protiv časnika Hrvatske vojske zbog ratnog zločina u kolovozu 1995. godine, o kojoj su ranije javili beogradski mediji, "nije postala pravomoćna", te da kazneni postupak u ovoj fazi "nije javan".

Optužnica navodno tereti pripadnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića. U raketiranju je, prema navodima iz optužnice, ubijeno 13 osoba, među kojima šestero djece, a ranjeno je 24 osoba.