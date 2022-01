Prof. dr. sc. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split i prvi čovjek Covid centra na Križinama, za Slobodnu je upozorio kako se kapacetiti bolnice pune, i pita se što će biti dalje.

'Nakon te brojke, sve vodi u propast'

"Jučer smo imali na liječenju 216 pacijanata i mislim da bolnica može koliko-toliko normalno funkcionirati sa do 250 hospitaliziranih Covid pacijenata. Nakon te brojke, sve vodi u propast, odnosno bolnica će biti paralizirana i tada imamo potrebu isprazniti kompletnu bolnicu na Križinama i u nju smještati samo Covid oboljele. A, gdje ćemo tada sa ostalim bolesnicima?", pita se dr. Ivić.

Pritom, jasno proziva krivce.

'Sami si pucali u glavu'

"Do subote smo dnevno pregledavali rijeku necijepljenih igrača ruskog ruleta koja očajnički traže pomoć, nakon što su sami sebi pucali u glavu. Cijeli tjedan je ta brojka bila oko sto, a u subotu je nešto pala i bila je 70-tak ljudi u danu.

"Istovremeno, nakon nekoliko dana, što smo na infektologiji dnevno hospitalizirali po 14, 15 novih pacijenata, prošli smo tjedan, gotovo svaki dan na liječenje ostavljali njih 20 i više", kazao je dr. Ivić, a strahuje kako se tek treba u bolnice sliti val onih koji se zarazili na proslavi Nove Godine.

Dosadađnji pacijenti, kaže, uglavnom su stariji od 70 godina, ali ima i mlađih.

'Odgovori su im zastrašujući'

"Svi su oni necijepljeni. I kada pokušavamo saznati razloge njihovog necijepljenja, njihovi odgovori su zastrašujući. Tako mlađi ljudi u pravilu govore 'nisam znao da je to ovako teško oboljenje' i to im je opravdanje što se nisu cijepili. A, stariji, oni u pravilu odgovaraju 'imam puno kroničnih oboljenja pa sam mislio kako će mi cijepljenje izazvati nuspojave'. To su skroz iracionalna objašnjenja, jer bi im upravo cijepljenje pomoglo da teško ili teže ne obole", očajan je dr. Ivić.

Nije previše optimističan niti oko nagađanja kako omikron soj izaziva slabije oboljenje.

"Sada ćemo u manje dana imati više pacijenata, nego kada je to bio slučaj sa deltom, koja se sporije širila. Možda će teških bolesti i smrti od omikrona, u konačnoj brojci, kada se jednom podvuče crta, biti i manje, ali će zato u puno kraćem vremenu puno više ljudi tražiti pomoć u bolnici", zaključuje. dr. Ivić.