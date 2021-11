Na prosvjedu protiv covid-potvrda koji je u subotu održan na glavnom zagrebačkom trgu se, između ostalog, moglo čuti i kako je lijek ivermektin djelotvoran u liječenju covida-19.

"Posebnost ivermektina je to što djeluje u svim fazama covida-19. Može ga se davati i zdravim ljudima, kao zaštitu", rekao je jedan od govornika na prosvjedu. Govorio je i o liječnicima u Sjedinjenim Državama koji su, navodno, izliječili stotine ljudi ivermektinom te zbog toga dobili otkaze. Sve je bilo popraćeno skandiranje "ivermektin, ivermektin".

Zadnji izbor u liječenju šuge

No, postoji razlog zašto su ti liječnici, ako je to uopće istina, dobili otkaze. Naime, ivermektin je lijek stvoren 1975. godine. Na tržištu se pojavio desetak godina poslije. Služi za liječenje parazita kod životinja u tropskim krajevima. Stoga ne čudi što je američki CDC zabranio korištenje tog lijeka pri liječenju covida-19.

"U međuvremenu se koristio i u Europi, u liječenju životinja od unutarnjih i vanjskih parazita (šugaraca), ali obično kao zadnji izbor, kad drugi lijekovi nisu djelovali. Zna se da je vrlo agresivan i da može čak i izazvati smrt životinje, tako da možemo zamisliti kakve posljedice primjena može imati na ljude.

Štoviše, Ivermektin je jedan od lijekova za koje se u Hrvatskoj provodi obavezni monitoring rezidua na lijekove u hrani. Ako u mesu životinja postoje i manji tragovi, nije pogodno za upotrebu. Dakle, može se koristiti u liječenju životinja, no ta se životinja najmanje mjesec dana ne smije koristiti za jelo", rekao je za 24sata, voditelj Laboratorija za parazitologiju na Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu, Relja Beck.

Ubojica parazita, ne virusa

Dodao je da je pogrešno uopće i pretpostaviti da bi lijek za liječenje od parazita bio pogodan za liječenje od virusa. To su, upozorava Beck, potpuno različiti organizmi.

Doduše, ivermektin ima svoju primjenu i kod ljudi. On, naime služi također za liječenje parazita, ali i određenih promjena na koži. Beck ističe da se u svakom zasebnom slučaju određuje posebna doza i radi analiza učinaka na organizam. Ipak, postoji mnogo slučajeva kad se ivermektin nikako ne smije propisati.

"Nema studija koje bi dokazale učinkovitost lijeka kod covida-19 i zato nije odobren za primjenu. Treba znati da je riječ o lijeku koji u interakciji s drugim lijekovima kod ljudi može izazvati velike komplikacije. Takav je slučaj s lijekovima za zgrušavanje krvi, a kod covida-19 upravo s tim zna biti problema", upozorio je Ivan Puljiz iz Klinike za infektivne bolesti “Fran Mihaljević”.

Nema potrebe za eksperimentiranjem

Obojica se slažu da nema potrebe za eksperimentiranjm, jer je znanost vrlo blizu stvaranja novih lijekova protiv covida-19, a uz to imamo i cjepiva.

"To je, prije svega, kombinacija monokromskih protutijela (kasirivimaba i imdevimaba), koju je naša Vlada već naručila, za koji se pokazalo da je učinkovit u sprečavanju težih oblika bolesti ako se primijeni u roku od tri do pet dana. Slično djeluju i dva nova lijeka koji se očekuju na tržištu, molnupiravir i paxlovid. Uskoro na tržište treba stići i novo cjepivo proizvođača AstraZenece, za koje je potvrđeno da zaštita traje do godinu dana, pa dobivamo efikasne ‘alate’ za borbu protiv covida-19", istaknuo je doktor Puljiz.