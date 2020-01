IVANKA JE BILA DIJETE IZ DOMA, A SAD IMA KOZMETIČKI SALON U ENGLESKOJ! ‘Prvi put u životu imam manje briga i obilnije obroke’

Demografija je rak-rana i najveći problem s kojim se Hrvatska susrela. Od punopravnog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji svake godine ljudi masovno iseljavaju iz Lijepe naše, a stručnjaci upozoravaju da nam, ako se ovakav trend nastavi, prijeti izumiranje. Upravo zato je redakcija Net.hr-a odlučila pokrenuti specijal ‘Oni su otišli…’ u kojem ćemo objavljivati ispovijesti ljudi koji su iz raznih razloga napustili Hrvatsku i svoju sreću potražili negdje drugdje. Ispričali su nam svoja iskustva o životu u ‘tuđoj’ zemlji, jesu li dobili sve što su očekivali, te planiraju li se jednoga dana vratiti kući…

Težak život u Hrvatskoj Ivanka je zamijenila blagodatima Engleske i tamo uspjela pa postala ‘sam svoj gazda’

Na sjeverozapadu Engleske smjestio se primorski grad Torquay, poznat po tome što je rodno mjesto poznate književnice Agathe Christie. Ovaj engleski grad u regiji Devon prije šest godina postao je dom 33-godišnjoj Hrvatici Ivanki Bratuši. Ivankini životni počeci su bili vrlo teški jer je odrastala kao dijete u lipičkom Domu za nezbrinutu djecu.

Ono što joj je bilo izuzetno veselje tijekom djetinjstva bili su odlasci na ljetovanje u Devon. Kako kaže, tamo je išla na praznike dva puta godišnje te je bila smještena kod jedne škotske obitelji. Kao dijete iz doma, ona i njezina sestra jako su se veselile odlascima u Torquay te slobodi, ljubavi i brizi koja im je tamo bila pružena.

Ivanka je sada vlasnica kozmetičkog salona u Engleskoj

Ivanka se iz Zagreba preselila u Veliku Britaniju kao samohrana majka s petogodišnjim sinom te ističe da joj u “tuđini” početak nije bio nimalo lak. Zato se snalazila na različite načine te radila različite poslove, no stvari su malo-pomalo sjedale na svoje mjesto.

“Naporan rad se isplatio, a radila sam svašta – od pranja suđa do rada u pubovima. K tome, uz rad sam prošla tri godine školovanja za kozmetičara, što se svakako isplatilo jer svoj salon imam više od godinu dana. Obožavam svoj posao! Moj život je sada puno jednostavnji i prvi put u životu živim s puno manje brige i obilnijim obrocima na svom stolu”, kaže nam 33-godišnjakinja.

‘Kada dođem u Hrvatsku teško mi je gledati koliko je ljudi nesretno’

Premda joj je život u Hrvatskoj bio jako težak, Ivanka priznaje da jako voli otići doma te posjetiti drage ljude. Ipak, ističe da joj je jako teško vidjeti kakvo je stanje u državi i koliko je ljudi nesretno pa se često tužnog srca vraća u Englesku s nadom da će se stvari s vremenom promijeniti.

“Najdraže dane svog djetinstva provela sam u Zagrebu i to je trajalo do moje 19. godine. Provela sam u metropoli i vrijeme nakon izlaska iz doma i nakon završetka srednje škole. Bili su to dani velikog odrastanja, životni usponi i padovi za djevojku koja nije znala za gradski život i nije nikoga poznavala. Uglavnom, bilo je teško jer nisam imala nikakvu pomoć države, već samo naporan rad. Neimaština me dovela do teške odluke da odem u Englesku”, objašnjava nam Ivanka.

Za kraj, Ivanka kaže da se, nažalost, u Lijepu našu ne planira vratiti, ali da će uvijek posjećivati svoju zemlju.

