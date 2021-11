Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) objavila je na Facebooku oštro priopćenje u kojemu je upozorila da zdravstveni sustav nestaje zbog pandemije koronavirusa, u kojem su nimalo uvijeno prozvali državnu vlast da „izmjenjuju bravure na razini prepotentnih narcisoidnih maloljetnika zlostavljača“ dok zdravstveni sustav nestaje, danas je predsjednica Udruge za Novu TV objasnila čemu toliko oštra reakcija.

'Epidemija je izmakla kontroli'

"Imamo déjà vu u odnosu na jesen prošle godine kada smo sa ovakvim ili manjim brojkama kroz mjesec dana došli do kolapsa zdravstvenog sustava. Imamo preko 4000 pozitivnih, od toga je među testiranima 30 posto cijepljenih. To su brojke koje govore da je epidemija daleko izmakla kontroli. Slijedi nam porast hospitaliziranih i krcanje respiratora", kaže Šmit.

"Imam kolegicu koja radi u KBC-u Sestara milosrdnica, ima po 7,8 dežurstava u COVID intenzivnoj. Primorana je na to. Odjeli se pune, i to mlađima, govorimo o ljudima imaju od 35, 40 godina", kaže Šmit, koja strahuje da nakon produljenog vikendi slijedi još veći porast zaraženih, a dva do tri tjedna kasnije i broja hospitaliziranih.

Scenarij kao i prošle godine

"To onda znači obustavu hladnoga programa. Scenarij koji gledamo je isti kao i prošle godine", upozorava.

Za razliku od vladajućih koji uporno pozivaju građane na odgovornost, ona ističe kako je za slabu procijepljenost te nepridržavanje mjera prvenstveno odgovorna vlast.

"Stožer i politika su donijeli hrpu kontradiktornih politički instruiranih naputaka, kojih su se samo građani pridržavali. Politika je nažalost u velikoj većini bila izuzeta od tih mjera. Tu je velik dio građana poludio jer ispada da virus napada samo građane, a političare zaobilazi", ističe Šmit.