Od ponedjeljka, 4. listopada, za zaposlene u zdravstvu i socijali krenula je primjena covid-potvrda, a ta je odluka nagnala zdravstvene djelatnike na prosvjede ispred KBC-a Zagreb, ali i ispred bolnice na Firulama u Splitu.

Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, dr. Ivana Šmit, komentirala je jutrošnje prosvjede ispred KBC-a Zagreb, poručivši da joj je žao što se prosvjed održava, a prije svega jer u njemu sudjeluju zdravstveni djelatnici koji bi trebali razumjeti situaciju o potrebi za cijepljenjem.

"Ali i da se kontrolira situacija, pogotovo među ljudima koji pružaju zdravstvenu uslugu. Radi se doista o jednoj kompliciranoj situaciji. Mi već godinu i pola dana nemamo normalni život, kako ljudi oko nas, tako i mi u zdravstvenim ustanovama, stoga je logično očekivati da dolazi 'do pucanja po šavovima' samog zdravstvenog osoblja, ali i građana", kazala je Šmit u HTV-ovoj emisiji "Studio 4".

'Trebalo je biti manje politike, a više edukacije'

"Cijela situacija je trebala biti puno bolje vođena i kontrolirana od samog Nacionalnog stožera civilne zaštite. Trebalo je biti puno manje politike, a puno više edukacije. Zakazao nam je vrlo vjerojatno i edukacijski sustav zdravstvenih djelatnika, odnosno određenog dijela zdravstvenog osoblja. Ne gledam s veseljem ovakve scene", dodala je.

Naglasila je potom da postoje kontradiktorne odluke Stožera, a jedna od njih je da pacijenti koji idu na operacijske zahvate u bolnicu trebaju covid-potvrdu, ali kada idu stomatologu, potvrda im ne treba. "To mi izgleda kao propust, jer su upravo stomatološke ordinacije te u kojima se najviše širi virus, jer dolazi do najvišeg širenja aerosola. To su jednostavno takvi zahvati", poručila je dodajući da se nada da će ubrzo doći do revizije takve odluke.

Dr. Šmit smatra da se osobe koje su primile dvije doze cjepiva ne trebaju testirati. "Ljudi moraju shvatiti da niti jedna metoda liječenja, pa ni cjepivo nema stopostotni učinak", poručila je. Istaknula je da će se procijepljenošću stvoriti puno manji broj onih koji će širiti bolest.

Glavna koordinatorica za informiranje o farmakovigilanciji i racionalnoj farmakoterapiji HALMED-a, Iva Kuliš, rekla je da se tijekom današnjeg dana očekuje odluka Europske agencije za lijekove (EMA-e) o trećoj dozi cjepiva za cjepiva Moderne i BioNTecha/Pfizera.