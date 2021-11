Predsjednik DP i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava rekao je u četvrtak da se oduvijek u vrijeme Kolone sjećanja mediji bave drugim temama, a ne sudbinom hrvatskih branitelja te da 30 godina nakon tragedije najodgovorniji za agresiju na Vukovar i Hrvatsku nisu odgovarali.

"Imamo ružnu priču, a to je da 30 godina nakon nitko od Generalštaba, dakle najodgovornijih ljudi za agresiju na Vukovar i Hrvatsku, nije odgovarao. To su teme koje trebaju dominirati, to su teme kod kojih trebamo zastati. Zašto 30 godina nakon nitko za jedan razoreni grad s 2,700 ubijenih ljudi nije odgovarao", pitao je Penava na konferenciji za novinare uoči sjednice proširenog predsjedništva podružnice Domovinskog pokreta Karlovačke županije.

To su, kazao je, teme koje su trebale i koje bi trebale dominirati. "Ali, vjerujem da mogu dijelom ponuditi i odgovor na to, 30 godina to je ista politika, politika kojoj to nije u interesu, ljudi koji to ne žele, iz ovih i onih razloga. Ukoliko želimo promijeniti sve ove stvari, moramo razmišljati o novim ljudima i novim političkim pričama. Ovo što imamo vodi nas sve skupa u propast, a o tome će vrlo brzo govoriti i popis stanovništva'', zaključio je Penava.

'Da nije tragično, bilo bi smiješno'

Komentirajući uhićenja bivše ministrice Gabrijele Žalac, ravnatelja agencije SAFU Tomislava Petrica i još dvojice poduzetnika, te izjave premijera Andreja Plenkovića da je Žalac bila sjajan kadar i stručnjakinja za EU fondove, Penava je kazao kako bi "da nije tragično, bilo smiješno".

"Žalac je postala ministrica isključivo Plenkovićevim odabirom, jer ona to nije postala nikakvim stranačkim kandidiranjem HDZ-a i tim više je tu odgovornost Plenkovića za sve ove nemile scene koje gledamo", kazao je Penava.

Penava je kazao da su Gabrijela Žalac i Banožić praktički išli u isti razred, i to, kaže, "govori o takvom kadroviranju".

Dodao je da ga Plenković i njegova garnitura ministara podsjećaju na "Ali-Babu i 40 razbojnika, poznatu priču u kojoj Plenković glumi iznenađenja s dvadesetim ministrom koji je pao". Ako se ovako nastavi, dodao je, vrlo brzo ćemo doći i do četrdesetog ministra koji će završiti iza rešetaka. Žalosno je da se u sve to moralo uključiti Europsko državno tužilaštvo, a da tome sami nismo uspjeli stati na kraj, ustvrdio je.

Komunikaciju između predsjednika Milanovića, ministra Banožića i premijera Plenkovića Penava je ocijenio sramotnom i sebičnom.

Sloboda na cijepljenje

Penava je iznio i svoj stav oko cijepljenja u borbi protiv koronavirusa i širenja zaraze, rekavši da je osnovna potreba i pravo svakog čovjeka da ga se ne sili na situacije koji nisu njegov vlastiti odabir.

"Meritorno možemo reći da cijepljenje nije prepreka za širenje virusa. Virus šire i cijepljene i necijepljenje osobe, tako da cijepljenost ili necijepljenost ne mogu biti kriterij za bilo što. To može biti jedino testiranje, za koje se mi iz Domovinskog pokreta zalažemo da ono bude besplatno. Protivimo se segregaciji u društvu koju na ovaj način radi Vlada, njihove priče i odluke nisu zasnovane ni na kakvim znanstveno potkrijepljenim činjenicama", zaključio je Penava.