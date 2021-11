Od sutra, 16. studenoga, na snagu stupa odluka o obaveznom testiranju, odnosno upotrebi covid-potvrdama u državnim i javnim institucijama.

Miroslav Hanževački, ravnatelj zagrebačkog Doma zdravlja Zapad, kazao je u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog da je kroz jutro zabilježen nešto veći interes na mjestima gdje su se i dosad testirali djelatnici prije dolaska na posao, naglasivši da će kroz dan biti poznata i ostala mjesta na kojima će biti moguće testiranje u Gradu Zagrebu.

"Ljudi koji imaju potrebu za testiranjem mogu se obratiti i u svoje ordinacije i kod svog nadležnog liječnika koji može biti i u domu zdravlja i privatni, ali mogu i na ovim nekim lokacijama koje će biti komunicirane na stranici Grada Zagreba", rekao je.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić rekao je da članovi njegova sindikata još ne znaju kako se mogu testirati. Naveo je da je do sada postotak procijepljenosti i preboljenja u MUP-u oko 72 posto. "Ne znam kako će se to sve skupa provoditi, provesti u MUP-u. Nas ima oko 25 tisuća, tako da... Naši policajci rade tri smjene, četvrtu su slobodni, kako će to ići, zaista ne mogu reći", rekao je Jagić.

Predsjednica Udruge ravnatelja srednjih škola Suzana Hitrec kazala je kako se nada da neće biti problema te da će sustav testiranja funkcionirati. "Zaposlenici će plaćati sami, donosit će račun u školu i škola će te račune redovno slati u ministarstvo za refundaciju", rekla je Hitrec.

'Svatko treba dati minimalni doprinos'

Upitana što je s najsiromašnijima, Pavić Šimetin je kazala da se protiv koronavirusa cijepi od 27. prosinca te da je cjepivo besplatno i široko dostupno.

Osvrnula se i na prosvjede protiv covid-potvrda koji se posljednjih dana održavaju diljem zemlje. Capakova zamjenica kazala je da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali je naglasila i to da svatko treba dati minimalni doprinos u borbi protiv pandemije. Taj minimum je, naglasila je Pavić Šimetin, cijepljenje.

"Kontraindikaciju za cijepljenje ima jako malo ljudi. Svi oni mogu od liječnika dobiti potvrdu s kojom mogu ulaziti u ustanove na koje se odnosi nova odluka", poručila je.

Hanževački je rekao da je covid-19 sam po sebi ozbiljna bolest te da je to potrebno što prije shvatiti. Smatra i da trebamo shvatiti kako je u ovom trenu cijepiti se na prvom mjestu, a na drugom mjestu kvalitetno uvesti covid-potvrde.

'Testiranje je veliko opterećenje za zdravstveni sustav'

Hitrec je kazala da neće biti sankcija ako se netko ne bude testirao, ali s obzirom na to da u tim uvjetima onda neće moći ući u ustanovu, mogu imati posljedice zbog nedolaska na posao.

Hanževački je upozorio na povećan pritisak na zdravstveni sustav u ovim uvjetima. "Obiteljski su liječnici specifični jer su nas te okolnosti zapravo jako odmaknule od smisla i načina na koji smo radili, odnosno, zapravo nam je dramatično otežan fizički kontakt s pacijentom koji je zapravo temelj funkcioniranja obiteljskog doktora", rekao je.

Pavić Šimetin na kraju je komentirala povećan interes za cijepljenje, dodajući da je jednostavnije cijepiti se nego se dva puta tjedno testirati. "S druge strane, testiranje je veliko opterećenje za zdravstveni sustav, pa evo, ono najbolje što možemo napraviti je cijepiti se", zaključila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a.