Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin kazala je kako je hrvatska obala na koronakarti Europe od jučer narančasta te da je to prvi znak za uzbunu.

"Trebamo se svi prihvatiti posla, oni koji organiziraju događanja, putovanja, dolazak turista, pa i ostali, trebaju dati svoj minimum, a to je cijepiti se", poručila je za HRT.

Trend porasta incidencije u županijama jadranske obale treba smanjiti i usporiti jer se može dogoditi da iz narančastog Hrvatska postane crvena.

'Svi se trebaju cijepiti'

"To crveno sigurno donosi puno teže uvjete za povratak stranaca iz Hrvatske u njihove matične zemlje. A to dovodi do stanja koje je bilo i prošle godine", naglasila je Ivana Pavić Šimetin.

"Da nam se ne bi to dogodilo, svaki pojedinac morati dati svoj maksimum na individualnoj razini, a to je cijepljenje. Svi se trebaju cijepiti. Odmah, danas, sutra, nema odgađanja. I treba se pridržavati poznatih epidemioloških mjera - nošenje maske, distanca, izbjegavati okupljanja, i to svatko može napraviti."