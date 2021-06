Zamjenica šefa HZJZ-a, Ivana Pavić Šimetin, govorila je o početku cijepljenja bez prethodne najave. Rekla je kako je ovo krajnji trenutak da se u Zagrebu krene cijepiti ljude koji nisu prethodno naručeni, a da su druge županije već krenule s time.

"Zagreb je jako velik i uvijek postoji bojazan da ne bi puno ljudi došlo i da ne bi ljudi na vrućini čekali. Evo uspjeli smo organizirati to izvrsno, cijepili smo već 300 ljudi danas i pohvalili su nas, a ne hvale nas često građani i to nam je bilo drago čuti. Moram reći, to je HZJZ, ali još važnije Medicinski fakultet, prema mojim saznanjima možda jedini fakultet koji sudjeluje u cijepljenju, i to treba istaknuti, jer su i studenti tu, na 6. godini se uči cijepiti na cjepilištima.

Cijepi se Pfizerom

To su mladi doktori koji će preuzeti posao od svih nas. Cijepimo naše građane koji se dosad nisu imali prilike cijepiti, cijepimo bez najave, bez naručivanja, samo trebaju doći i ponijeti zdravstvenu iskaznicu kako bismo mogli upisati sve podatke u digitalnu potvrdu. Jako dobro ide", rekla je za N1. Inače, cijepljenje bez prethodne najave i naručivanja se odvija u Školi narodnog zdravlja, na adresi Rockefellerova 4, a cijepi se Pfizerovim cjepivom.

"Sutra od 9 do 15, a prekosutra u dva termina, do 11 ujutro za starije i s kroničnim bolestima, i onda od 16 do 19 za mlađe građane. U srijedu nakon cijepljenja u 19.30 imamo i koncert Đanija Stipaničeva, on će se prije samog koncerta cijepiti, a nakon toga će nam pjevati pa ćemo sigurno i lijepo provesti tu našu srijedu navečer", kaže.

Dodala je i kako se razmišlja o tome kako građanima približiti cijepljenje, odnosno, da će se sigurno morati organizirati nešto kako bi cjepivo došlo građanima. Dobar primjer su autobusi koji idu po ruralnim sredinama i cijepe.

Cijepljenje djece

Što se tiče cijepljenja djece, kaže kako je trenutno preporuka da se cijepe djeca od 12 godina i starija, i to ako i sama imaju kroničnu bolest ili ako u kućanstvu imaju nekog tko spada u rizičnu populaciju.

"Ako netko od roditelja ima želju da se njegovo dijete cijepi, a ne spada u ove dvije kategorije, može ostvariti pravo, ali zasad se ne ide u organizirano cijepljenje djece. Prvo jer su praznici i teško bi ih bilo okupiti, a i kod djece ili nema simptoma ili su jako blagi te u svijetu ima puno više iskustva u cijepljenju odraslih nego kod djece.

Do početka godine ćemo sve pripremiti, proučiti literaturu i ako bude nešto organiziranije, to će biti na jesen. Ako će biti pokazatelja da treba cijepiti svu djecu, to će se raditi u školama, s cijelim razredima, kao i sa svakim drugim cjepivom", objašnjava.

'Sa sportskim savezima smo u stalnom kontaktu'

Govorila je i o Ivanu Perišiću, koji se po posljednim informacijama nije cijepio, a sada je pozitivan na covid-19. Propustit će tako današnju i sljedeću utakmicu, ako prođemo.

"Da se o bilo kome radi, ako se radi o javnoj osobi, nije dobro da ide poruka o necijepljenju, zato se oslanjamo na javne osobe koje imaju veliku želju i sklonost cijepljenju. Tako nam se Đani Stipaničev javio jer je pobornik cijepljenja, a i glazbenici vide koliko će ljudi moći doći na koncerte s digitalnom potvrdom. Mi jesmo već imali nekoliko imena poznatih koja su nas podržala u cijepljenju, primjerice Goran Ivanišević se kod nas cijepio, bio je i Zvonimir Boban.

Mi smo sa sportskim savezima u stalnom kontaktu, imamo i posebne sporazume, oni se jako puno testiraju zbog svih natjecanja, tako da oni znaju da se mogu nama javiti i mi ćemo im organizirati cijepljenje isti dan ili dan nakon. Svi zavodi za javno zdravstvo stavili su cijepljenje ispred svega. Najmanji je problem doći se cijepiti", zaključila je.