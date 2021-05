Predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin komentirala današnje izjave Andreja Plenkovića da Možemo! ima nešto protiv Hrvatske jer ju žele mijenjati tako da mijenjaju Zagreb, rekavši da to nije točno te da Plenković poistovjećuje HDZ s Hrvatskom.

"Naravno da nemamo ništa protiv Hrvatske. Andrej Plenković ponavlja grešku, nije slučajno, a to je da poistovjećuje HDZ s Hrvatskom, pa ako imamo nešto protiv korupcije i diskriminacije, onda imamo nešto protiv Hrvatske. To nije točno jer Hrvatska nije HDZ, a HDZ nema pravo na monopoliziranje domoljublja", istaknula je Kekin za N1.

"Gledamo natjecanje na desnici u disciplini tko je veći domoljub gdje se domobljublje mjeri uskim HDZ-ovskim metrom, a jedini kriterij je koliko brzo prokazujete one koji se u vaš kalup ne ukaljupljuju. Budući da je Škoro pokazao neviđeni talent za to, sve nas premijer pozicionira u odnosu na Domovinski pokret. Ako mene pitate, domovinu se može voljeti i radom, brigom za javno dobro i za sve građane, nultom tolerancijom na korupciju i diskriminaciju, to je ljubav koja nas motivira na političko djelovanje”, dodala je.

Bez problema na nacionalnoj razini?

Kekin ne očekuje probleme u suradnji na nacionalnom nivou jer, primjerice, na obnovi moraju surađivati te ističe da će zadati ritam i standard transparentnosti iz kojeg će biti jasno ako će netko opstruirati tko će to biti. “Mislim da si HDZ ne može to priuštiti”, rekla je Kekin za N1.