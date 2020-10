IVANA KEKIN PRVA ODGOVORILA NA POZIV BOJANA GLAVAŠEVIĆA: I ona je objavila poruke mržnje i prijetnje koje dobiva 

‘Na poziv Bojana Glavaševića, a u svrhu osvještavanja sveprisutnosti govora mržnje u javnom prostoru prilažem neke od komentara koje sam dobila ispod jednog jedinog intervjua’, napisala je Kekin u objavi na Facebooku

Danas je saborski zastupnik Zeleno-lijeve koalicije Bojan Glavašević objavio na Facebooku poruke mržnje i prijetnje koje dobiva putem društvenih mreža te je pozvao i druge javne osobe da učine isto.

“Pozivam sve javne osobe – i one u politici i one izvan nje – da objave slične poruke mržnje koje su dobile i dobili. Zašto? Zato što najveći dio ljudi u Hrvatskoj čine normalni, pristojni ljudi koji takve poruke nikad ne bi slali nikome, i ne znaju čemu smo sve izloženi, niti mogu to znati ako im mi to ne kažemo”, napisao je među ostalim Glavašević.

‘Nasilje se ne prevenira blindiranim automobilima’

Na njegov poziv prva je reagirala predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin.

“Na poziv Bojana Glavaševića, a u svrhu osvještavanja sveprisutnosti govora mržnje u javnom prostoru prilažem neke od komentara koje sam dobila ispod jednog jedinog intervjua. Nasilje se ne prevenira blindiranim automobilima. #dostajemrznje”, napisala je Kekin.